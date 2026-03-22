Iranin sota jättää maailmantalouteen pitkän varjon – seuraava vaihe ratkaisevassa asemassa

Iranin sodan vaikutukset maailmantalouteen tulevat olemaan kauskantoisia, etenkin jos energialaitokset joutuvat sodan seuraavassa vaiheessa tulilinjalle. Näin arvioivat Axiosin haastattelemat asiantuntijat, joiden mukaan sodan aiheuttamasta talousshokista toipuminen voi kestää kuukausia, jopa vuosia mahdollisen tulitauon tai rauhan jälkeenkin.

Toistaiseksi tämänhetkinen öljykriisi johtuu lähinnä toimitusketjujen katkeamisesta, ei itse tuotannon ongelmista, Axios lainaa Ned Davis Research Group-konsulttiyhtiön Matt Bauerin tuoretta kirjoitusta. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos Yhdysvallat iskee Iranin energialaitoksiin ja Iran vastaa iskuihin.

– Tuotantokapasiteetti olisi poissa pelistä epämukavan pitkään, mikä tarkoittaisi sitä, että energian hinnat laskisivat paljon hitaammin kuin ne nousivat, finanssianalyytikko Kyle Rodd sanoo.

Iranin sota nosti nopeasti öljyn ja kaasun hintaa. Sotatieteilijä ja Venäjä-tuntija Oscar Jonsson on todennut nousevien energiahintojen suosivan ennen kaikkea Venäjää, jota hän aikaisemmin tällä viikolla luonnehti ”Iranin sodan ainoaksi selkeäksi voittajaksi”.

Persianlahden tilanne vaikuttaa maailmantalouteen yllättävilläkin tavoilla, Axios kertoo, jaHormuzinsalmen sulkeminen näkyy useilla teollisuudenaloilla. Merkittävä osa maailman nesteytetystä maakasusta toimitetaan salmen kautta, ja maakaasu taas on keskeinen raaka-aine lannoitteiden valmistuksessa – toisin sanoen sota voi vähitellen näkyä muun muassa Yhdysvaltojen maataloudessa ja ruoan hinnassa.

Persianlahden maista Qatar taas on merkittävä heliumin tuottaja. Heliumia käytetään muun muassa puolijohdeteollisuudessa, ja Axiosin mukaan Joe Bidenin entinen talouspoliittinen neuvonantaja Sameera Fazili pelkää heliumtoimitusten vähenemisen näkyvän kohta maailmalla.

– Heliumin rajallinen saatavuus vaikuttaa Taiwanin kykyyn valmistaa puolijohteita, mikä – kuten näimme vuonna 2021 – voi vaikuttaa lähes kaikkien tuotteiden saatavuuteen aina autoista astianpesukoneisiin.