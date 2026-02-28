Iranin šaahi ylistää USA:n ja Israelin iskua

Iranin islamistivaltaa edeltäneen šaahin poika ja kruununprinssi Reza Pahlavi kommentoi USA:n ja Israelin hyökkäystä Iraniin viestipalvelu X:ssa.

– Ratkaiseva hetki on käsillä, Pahlavi kirjotti lauantaina aamulla kun iskut olivat olleet käynnissä pari tuntia.

Pahlavi muistutti, että Iranin kansa ei ole iskujen kohde, vaan kohteena on islamilainen hallinto ja sen sortokoneisto.

Pahlavi lähetti viestin Iranin turvallisuusjoukoille ja asevoimille.

– Olette vannoneet suojelevanne Irania ja Iranin kansaa, ette Iranin islamilaista tasavaltaa ja sen johtajia. Velvollisuutenne on puolustaa kansaa, ei hallintoa, joka on pitänyt kotimaatamme panttivankina sorron ja rikollisuuden avulla. Liittykää kansaan ja auttakaa vakaan ja turvallisen siirtymän toteuttamisessa. Muuten uppoatte Khameinin ja hänen hallintonsa rikkoutuneen laivan mukana, Pahlavi kirjoitti.

Iranin viimeinen kuningas eli šaahi Mohammad Reza Pahlavi pakeni maasta kun sukudynastia syöstiin vallasta vuoden 1979 islamilaisessa vallankumouksessa. Nyt islamistihallinnon kumoamiseen kannustaa hänen poikansa, shahpur eli kruununprinssi ja perimysjärjestyksessä seuraava, vuonna 1960 syntynyt Reza Kuruš Pahlavi.

Vallankumouksen tapahtuessa Reza Pahlavi oli 18-vuotias ja opiskelemassa Yhdysvalloissa hävittäjälentäjäksi. Hän on suorittanut myös valtiotieteiden tutkinnon Etelä-Kalifornian yliopistossa. Iranin pakolaishallinto kruunasi Reza Pahlavin Iranin šaahiksi hänen isänsä kuoltua maanpaossa. Reza Pahlavista tuli šaahi 20. syntymäpäivänään 31. lokakuuta 1980. Hän asunut vuodesta 1978 alken siis Iranin ulkopuolella, pääsääntöisesti Yhdysvalloissa.

Lauantaina Reza Pahlavi osoitti sanojaan myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille. Hän kannusti noudattamaan iskuissa äärimmäistä varovaisuutta siviilien suhteen ja säästämään heidän henkensä.

Iranilaisia Pahlavi kehotti pysyttelemään turvassa ja rauhallisina. Hän kannusti heitä pysymään valppaina ja valmiina palaamaan kaduille myöhemmin sopivana ajankohtana.

– Olemme hyvin lähellä lopullista voittoa. Haluan olla kanssanne mahdollisimman pian, jotta voimme yhdessä vallata Iranin takaisin ja rakentaa sen uudelleen.