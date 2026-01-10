Iranin mielenosoituksissa mukana yllättävä ryhmä

Iranin hallintoa vastaan suunnatut protestit ovat levinneet yli sataan kaupunkiin, mutta niiden alkujuuri löytyy Teheranin Suurbasaarista, kertoo CNN.

Basaarikauppiaat, jotka perinteisesti ovat tukeneet islamilaista hallintoa, käynnistivät mielenosoitukset hintojen noustua ja liikkeiden sulkeutuessa, kun keskuspankki päätti lopettaa ohjelman, joka tarjosi maahantuojille halvempia Yhdysvaltain dollareita.

Basaarikauppiaiden liike on merkittävä sekä taloudellisesti että poliittisesti. Historian saatossa heidän tukensa uskonnolliselle johdolle oli ratkaisevaa vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen onnistumisessa. Nyt sama ryhmä, joka kerran rakensi vallan perustan, on saanut aikaan uuden aallon protesteja, jotka ovat muuttuneet väkivaltaisiksi ja haastavat hallintoa suoraan.

Vaikka basaarikauppiaiden poliittinen rooli on nykypäivänä enemmän symbolinen, heidän reaktionsa talouden paineisiin osoittaa, että heidän vaikutusvaltansa voi edelleen muuttaa Iranin poliittista maisemaa nopeasti ja voimakkaasti.

Kauppiaiden lisäksi myös opiskelijoiden on nähty olevan keskiössä mielenosoitusten ensimmäisissä aalloissa.

Mielenosoitusten yhteydessä on kuollut vähintään 65 ihmistä ja yli 2 300 on pidätetty kahden viikon aikana. Maassa on edelleen käynnissä viranomaisten määräämä internetkatko, ja yhteydet sekä puhelinlinjat katkaistiin torstaina Teheranissa ja muissa kaupungeissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut hyökkäyksellä Irania vastaan, jos turvallisuusjoukot käyttävät väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan. Ulkoministeri Marco Rubio on todennut Yhdysvaltojen tukevan maan kansaa. Iranin korkeimman johtajan, Ali Khamenein mukaan Trumpin tulisi “keskittyä omaan maahansa”, ja hän syyttää Yhdysvaltoja protestien lietsomisesta.