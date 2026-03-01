Iranin kaarti vannoo ”historian raivokkainta hyökkäystä”

Iranin islamilainen vallankumouskaarti (IRGC) vannoo rankaisevansa maan korkeimman johtajan Ali Khamenein ”murhaajia” sen jälkeen, kun valtion televisio vahvisti Khamenein kuoleman, kertoo Times Of Israel.
Kaarti ja lupaa ”historian raivokkaimman hyökkäysoperaation” Yhdysvaltain tukikohtia ja Israelia vastaan.
– Iranin kansakunnan koston käsi ei hellitä heistä, IRGC uhkaa.
– Islamilainen vallankumouskaarti, Iranin islamilaisen tasavallan asevoimat ja niin kutsutut laajat Basij-joukot jatkavat voimakkaasti johtajansa polkua puolustaessaan hänen perintöään, pysyen lujina sisäisiä ja ulkoisia juonitteluja vastaan, lausunnossa sanotaan.
Iranin hallitus puolestaan varoittaa, että tämä ”suuri rikos (hyökkäys Iraniin) ei koskaan jää vastaamatta”.