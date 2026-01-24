Iranin johtajan kerrotaan piiloutuneen bunkkeriin

Iranin korkein johtaja, ajatolla Ali Khamenei on väitetysti piiloutunut maan pääkaupungissa Teheranissa sijaitsevaan bunkkeriin. Ylintä valtaa maassa käyttävän Khamenein kerrotaan The Times of Israelin mukaan pelkäävän Yhdysvaltojen mahdollista iskua Iraniin.
TOI kertoo, että maan oppositioon kytkeytyvän Iran International -uutissivuston mukaan Iran varautuu nyt tosissaan Yhdysvaltojen iskuun. USA:lta on jo pitkään odotettu toimia maan islamilaista diktatuuria vastaan sen tukahdutettua ennätyksellisen laajat mielenosoitukset raa’alla väkivallalla.
Oppositiomedia sanoo Khamenein siirtyneen maan alle sen jälkeen kun korkeat hallinnon jäsenet arvioivat Yhdysvaltojen hyökkäyksen riskin kasvaneen. Amerikkalaiset ovat kasvattaneet sotilaallista läsnäoloaan alueella voimakkaasti.
Korkeimman johtajan bunkkerin kerrotaan olevan linnoitettu ja sisältävän toisiinsa yhdistettyjen tunnelien järjestelmän.
Khamenein ollessa piilossa hänen kolmas lapsensa Masoud Khamenei on ottanut hoitaakseen päivittäiset tehtävät isänsä toimistossa ja toimii opposition mukaan ”pääasiallisena viestintäkanavana” hallituksen avainhenkilöiden ja ajatolla Khamenein välillä.