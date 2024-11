Iranin johtaja: Benjamin Netanjahu on teloitettava

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta. Määräys liittyy sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, joita epäillään tapahtuneen Gazan sodan aikana.

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei on Press TV:n mukaan sanonut, että pidätysmääräys ei riitä, koska Netanjahu pitää teloittaa.

Press TV on Iranin valtion omistama tiedotusväline.

Ali Khamenei esitti vaatimuksensa puhuessaan Iranin puolisotilaallisen vallankumouskaartin vapaaehtoisjoukoille.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ei anna kuolemantuomioita.

