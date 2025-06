Iranilta loppuvat ohjukset – kyky iskeä on katoamassa kokonaan

Iran on mitä todennäköisemmin ajautumassa pahaan ohjusloukkuun, ohjusten käyttöön, pelotteeseen ja strategisiin aseisiin perehtynyt tutkija Fabian Hoffman arvioi.

Julkisuudessa on esitetty viimeisen parin päivän aikana runsaasti erilaisia arvioita siitä, kuinka paljon Iranilla on aseita, joilla se voi Israelia vastaan iskeä. Toistaiseksi Iranin ohjus- ja lennokki-iskujen vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi.

Hoffmanin arvio on Iranin kannalta varsin synkkä. Hän kertoo X:ssä, että Iranilla on mitä todennäköisimmin jäljellä keskimatkan ballistisia ohjuksia enää kahdesta neljään suureen hyökkäykseen Israelia vastaan. Lopulta aseet kuitenkin loppuvat.

– Tämä pakottaa Teheranin säästämään ampumatarvikkeita, etenkin kun otetaan huomioon varautuminen tuleviin skenaarioihin, Hoffman sanoo.

Samalla Iranin ohjuskyvyt ovat jatkuvasti Israelin kohteena ja vaarassa tulla tuhotuiksi. Israelin erikoisjoukot ja ilmavoimat ovat aiheuttaneet julkisuudessa olevien tietojen perusteella valtavia tappioita Iranin ohjusjoukoille monipolvisilla hyökkäyksillä, joissa on hyödynnetty suoria iskuja Iranin rajojen sisällä, lennokkeja ja ilmaiskuja.

Israel on myös käytännössä neutraloinut Iranin ilmapuolustukset ja pystyy operoimaan lähes vapaasti Iranin avainkohteiden yllä.

– Tämä tarkoittaa, että mitä pidempään tämä konflikti jatkuu, sitä suurempi riski on, että Iran menettää kokonaan kyvyn tehdä suuren luokan iskuja – etenkin, kun näyttää siltä, ettei Israelilla ole aikomustakaan hellittää.

— Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) June 15, 2025