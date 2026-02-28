Iran voi iskeä Eurooppaan, asiantuntija varoittaa

Iran voi vastata Yhdysvaltojen ja Israelin iskuihin myös Euroopassa, sanoo Lähi-idän asiantuntija Anders Persson ruotsalaisen TV4:n haastattelussa. Iran on uhannut vastavaansa iskuihin ”murskaavalla tavalla”, ja maa on jo iskenyt Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Muitakin vastatoimia on odotettavissa, Persson toteaa.
– Iranin työkalupakissa voi olla meille vielä tuntemattomia yllätyksiä, hän sanoo.
Iran voi tutkijan mukaan käyttää omien asevoimiensa lisäksi laajaa aseellisten ryhmien verkostoaan Lähi-idässä. Irania lähellä olevat ryhmät voivat yhtyä kostotimiin Irakissa, Syyriassa, Libanonissa ja Jemenissä, Persson arvioi. Iran voi lisäksi sabotoida kansainvälistä merenkulkua Persianlahdella.
Perssonin mukaan Iran saattaa ryhtyä kostotoimiin myös muita länsimaita vastaan. Kyberiskut ovat yksi konkreettinen uhka, mutta Iran voi ryhtyä jopa väkivaltaisiin iskuihin ja muihin hybridioperaatioihin.
– Tämä voidaan toteuttaa välikäsien tai rikollisryhmien kautta, myös Euroopassa ja Ruotsissa, Persson sanoo.
Yhdysvallat ilmoitti lauantaina aloittaneensa operaatio ”Epic Furyn” Irania vastaan. Presidentti Donald Trump perusteli iskuja Iranin sotilaallisella uhalla ja ydinohjelmalla.