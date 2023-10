Iran varoitti Israelia ”valtavasta maanjäristyksestä”

Iranin ulkoministeri Hossein Amir-Abdollahian kehotti myöhään lauantaina Israelia lopettamaan hyökkäyksensä Gazaan. Hän varoitti, että sota saattaa laajentua Lähi-idässä, jos Libanonin Hizbollah liittyy taisteluun. Tämä saisi Israelin kärsimään ”valtavasta maanjäristyksestä”.

Amir-Abdollahian kertoi toimittajille Beirutissa, että Libanonin Hizbollah-terroriryhmä on ottanut huomioon kaikki sodan skenaariot ja Israelin olisi lopetettava hyökkäyksensä Gazaan mahdollisimman pian.

The Times of Israelin mukaan Teheran on lähettänyt Jerusalemille viestin YK:n kautta, että se puuttuu asiaan, jos kampanja Gazassa jatkuu ja erityisesti, jos se käynnistää maahyökkäyksen.

Amir-Abdollahian kommentoi tapahtumia, kun hän tapasi lauantaina YK:n Lähi-idän lähettilään Tor Wenneslandin Beirutissa.