Iran varoittaa voivansa ”luopua kaikesta pidättyvyydestä”

Yhdysvallat käynnisti perjantai-iltana sotilasiskut Iranille kuuluvalle Khargin saarelle, joka on kriittinen maan taloudelle ja öljynviennille, kertoo CNN.
Iskut Khargin saarelle, jotka yhdysvaltalaisen virkamiehen mukaan välttivät osumisen elintärkeään öljyinfrastruktuuriin. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun Hormuzinsalmen sulkemisen aiheuttamat taloudelliset seuraukset ovat kasvamassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen pommittaneen ”jokaista sotilaskohdetta” saarella ja uhkasi hyökätä sen öljyinfrastruktuuriin, jos Iran jatkaa Hormuzinsalmessa alusten liikkumisen estämistä.
Khargin saari on kahdeksan kilometrin pituinen maa-alue Persianlahdella, joka käsittelee noin 90 prosenttia Iranin raakaöljyn viennistä.
Yhdysvaltain armeijan virkamies kertoi CNN:lle, että iskut olivat ”laajamittaisia”.
Iranin parlamentin puhemies Mohammad Baqer Qalibaf on varoittanut, että maa ”luopuu kaikesta pidättyvyydestä”, jos Yhdysvallat hyökkää Iranin saaria vastaan.
Eläkkeellä oleva Yhdysvaltain armeijan upseeri puolestaan kertoi uutiskanavalle, että iskut Khargiin voisivat lopulta viedä öljyn hinnan hallinnasta.
Trump sanoi perjantaina uskovansa, että Yhdysvaltain laivaston ryhtyy saattamaan öljytankkereita Hormuzinsalmen läpi pian. Korkea-arvoinen iranilainen virkamies puolestaan kertoi CNN:lle, että Teheran harkitsee sallivansa joidenkin alusten kulkea salmen läpi edellyttäen, että lasti on maksettu Kiinan yuaneissa.