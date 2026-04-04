Iran tuhosi droonilla USA:n kopterin – ”Eivät näytä oppineen mitään”

Iranin valtiollisiin tiedotusvälineisiin kuuluva Press TV on julkaissut lankalauantaina 4. huhtikuuta kuvia droonilla tuhotusta amerikkalaisesta Chinook CH-47 kuljetushelikopterista Kuwaitissa, kertoo intialainen The Economic Times.

Yhdysvallat ei ole vahvistanut tai kommentoinut iskua.

Julkaistuissa kuvissa näkyy raskaan kuljetushelikopterin Chinookin ohjaamon tuhoutuneen. Drooni osui helikopteriin, kun se oli Kuwaitissa sijaitsevan Camp Buehringin tukikohdan kiitotiellä. Iranilaisten kuvat näytetään otetun matkapuhelimen kameralla liikkuvasta autosta, kun amerikkalaiset olivat jo vieneet lentoaluksen lentokonehalliin.

Iranilaisen Mehr-uutistoimiston mukaan helikopteri oli osallistunut pudotetun amerikkalaisen F-15E Strike Eagle-hävittäjän lentäjän etsintöihin.

Telegramissa oleva venäläisten sotilashelikopterilentäjien ”Voivode Broadcasts”-kanava ihmettelee kuvien perusteella amerikkalaisten oppimattomuutta. Venäjän lentokalusto on kärsinyt kovia tappioita ukrainalaisdroonien iskuissa täysimittaisen sodan neljänä vuonna.

– Katson tätä kuvaa ja ymmärrän, että amerikkalaiset kaikista budjeteistaan ja muusta huolimatta eivät ole perehtyneet kokemuksiimme tai oppineet niistä millään tavalla, kirjoitetaan kanavalla.

