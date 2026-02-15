Iran sanoo olevansa valmis harkitsemaan kompromissia USA:n kanssa

Iran on ilmoittanut olevansa valmis kompromissiin maan ydinohjelmasta, mikäli Yhdysvallat lievittää siihen kohdistuvia sanktioita, kertoo BBC. Iranin varaulkoministerin Majid Takht-Ravanchin mukaan Yhdysvaltojen on ”todistettava haluavansa päästä sopuun”.

Varaulkoministeri on kertonut Iranin tarjoutuneen laimentamaan rikastettua uraaniaan 60-prosenttisesti todisteena sen halukkuudesta kompromissiin.

– Olemme valmiita keskustelemaan tästä ja muista ohjelmaamme liittyvistä kysymyksistä, jos he ovat valmiita keskustelemaan pakotteista, Takht-Ravanchi kommentoi BBC:lle.

Sitä, suostuisiko Iran lähettämään yli 400 kiloa korkeasti rikastettua uraania sisältävän varastonsa pois Iranista, kuten se teki vuoden 2015 ydinsopimuksen yhteydessä, Takht-Ravanchi ei osaa vielä sanoa.

Yhden mediassa raportoidun ehdotuksen mukaan Teheran olisi valmis keskeyttämään uraanin rikastamisen väliaikaisesti. Se ei kuitenkaan suostu lopettamaan uraanin rikastamista kokonaan. Tämä vaihtoehto ei varaulkoministerin mukaan ole enää neuvottelupöydällä.

Iranin keskeisimmän vaatimuksen mukaan Yhdysvaltojen tulisi keskittyä neuvottelemaan ainoastaan Iranin ydinohjelmasta.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion mukaan neuvottelujen tulisi koskea myös Iranin tukea Lähi-idän alueella toimiville aseellisille ryhmille sekä sen ballististen ohjusten ohjelmaa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump taas on pitänyt esillä ajatusta Iranin hallinnon vaihdoksesta.

– Vaikuttaa siltä, että se olisi paras asia, mitä voisi tapahtua, Trump kommentoi.

Maat ovat käyneet neuvotteluja aiemmin tässä kuussa Omanissa.

Yhdysvaltalaislähteiden mukaan neuvottelujen eteneminen on ollut kiinni Iranista, ei Yhdysvalloista. Sekä Trump että Rubio kommentoivat eilen lauantaina tavoittelevansa sopimusta Iranin kanssa, mutta siihen pääseminen on heidän mukaansa ”hyvin vaikeaa”.

Trump on uhannut Irania iskuilla, mikäli sopua Iranin ydinohjelmasta ei saavuteta. Yhdysvallat lähetti eilen toisen aluksensa kohti Irania pyrkien lisäämään maahan kohdistuvaa sotilaallista painetta.