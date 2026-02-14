Paine kasvaa: Uusi tukialus lähestyy Irania

Yhdysvallat on lähettänyt toisen tukialuksensa kohti Irania. Wall Street Journalin mukaan kyseessä on USS Gerald R. Ford -lentotukialus. Se liittyy alueella jo toimivaan USS Abraham Lincoln‑lentotukialukseen ja yhdeksään muuhun sotalaivaan.

Yhdysvallat pyrkii sotilaallista läsnäoloaan lisäämällä saamaan Iranin suostumaan myönnytyksiin ydinohjelmansa suhteen. Maat pitivät ensimmäiset neuvottelunsa viime viikolla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan sopimus Iranin kanssa estäisi laajemmat sotatoimet alueella.

Hän on varoittanut, että seuraukset ovat hyvin ankarat, mikäli Iran ei suostu sopimukseen. Hänen mukaansa Iran ”tietää seuraukset”, mikäli se ei tee sopimusta.

Eurasia Group -tutkimusyhtiön vanhempi analyytikko ja alueen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Gregory Brew arvioi viestipalvelu X:ssä etteivät neuvottelut tuota haluttua lopputulosta.

Aluksen lähettäminen kyllä lisää Iraniin kohdistuvaa painetta, hän huomauttaa. Mahdollista iskua siirretään kuitenkin myöhemmäksi, jotta Iranin ja Yhdysvaltojen välisille neuvotteluille jäisi enemmän tilaa.

Brew ei kuitenkaan usko, että nämä neuvottelut tuottaisivat tulosta.

– Neuvottelut epäonnistunevat silti todennäköisesti. Kun ne epäonnistuvat, Trumpilla on enemmän vaihtoehtoja/tulivoimaa kahden lentotukialuksen kanssa verrattuna yhteen, hän kirjoittaa.

Hänen mukaansa mahdollinen isku lisäisi Yhdysvaltojen näkökulmasta painetta Iranille. Brew ei kuitenkaan usko sen muuttavan Iranin linjaa.

Hän pitää todennäköisenä, että iranilaisjohto mieluummin ottaisi riskin sodan syttymisestä kuin tekisi lisää myönnytyksiä.

Brew kirjoittaa, että ainoa asia, joka saattaisi muuttaa Iranin suhtautumista neuvotteluihin, olisi se, että Yhdysvallat tekisi houkuttelevamman vastatarjouksen.

– Pieni muutos Iranin johdossa saattaisi vaikuttaa vähän, mutta ei paljoa, Brew huomauttaa.