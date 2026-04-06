Iran: Hormuzinsalmi avataan, kun sotakorvaukset on saatu

Iranin korkea virkamies on vastannut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uusimpaan uhkavaatimukseen sanomalla, että Hormuzinsalmi, kriittinen öljyväylä, ”avataan uudelleen” vasta, kun sodan aiheuttamat taloudelliset vahingot on ”täysin korvattu”, uutisoi CNN.

Aiemmin tänään Trump lähetti Iranille kirosanoja sisältävän viestin, jossa hän varoitti ankarista sotilaallisista toimista, jos Teheran ei pääse sopimukseen tai avaa elintärkeää vesiväylää uudelleen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vastauksena Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin toimiston viestintäasiamies Mehdi Tabatabaei sanoi, että Yhdysvaltain johtaja on turvautunut kirosanoihin ”pelkästä epätoivosta ja raivosta”.

Hän syytti Trumpia ”täysimittaisen sodan käynnistämisestä alueella”.

”Hormuzinsalmi avautuu uudelleen vasta, kun uuden oikeudellisen järjestelmän mukaisesti sodan aiheuttamat vahingot korvataan kokonaan osasta kauttakulkumaksutuloja”, Tabatabaei kirjoitti X:ssä.

Poimintoja videosisällöistämme

Iranin viranomaiset ovat aiemmin sanoneet jatkavansa maksujen perimistä joidenkin tankkereiden turvallisesta kulusta salmen läpi. Esitys on saanut osakseen vastustusta eri hallituksilta ja merenkulkualan asiantuntijoilta.

Samaan aikaan Iranin Yhdistyneiden Kansakuntien edustusto sanoi Trumpin viestin olevan avoin uhka ”tuhota siviilien selviytymisen kannalta välttämätön infrastruktuuri Iranissa”.

– Kansainvälisellä yhteisöllä ja kaikilla valtioilla on oikeudellinen velvollisuus estää tällaiset hirvittävät sotarikokset. Niiden on toimittava nyt. Huomenna on liian myöhäistä, edustusto sanoi lausunnossaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Trump toisti maanantaina antamansa määräajan Iranille sopimuksen solmimiseksi ja Hormuzinsalmen avaamiseksi tai Iranin energiainfrastruktuuri joutuu iskujen kohteeksi.

Trump oli aiemmin antanut Iranille määräajan 6. huhtikuuta tehdä sopimus tai vastata kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäysuhkiin, pidennettyään aiempaa määräaikaa kymmenellä päivällä.

Sunnuntaina Trump varoitti Irania, että ”tiistaina on Iranissa voimalaitospäivä ja siltapäivä, kaikki samassa paketissa. Mitään vastaavaa ei tule tapahtumaan!!!”