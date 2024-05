Iran esittelee hyökkäyksessä käytettyjä ballistisia ohjuksia

Iranin vallankumouskaarti toteutti yhdessä maan tukemien miliisijärjestöjen kanssa laajan ohjus- ja lennokkihyökkäyksen Israeliin 13. huhtikuuta. Operaatio oli kostotoimi Syyrian Damaskoksessa kuun alussa tehtyyn ilmaiskuun, jossa sai surmansa useita iranilaisia upseereita.

Iran lähetti kohti Israelia noin 170 räjähdelennokkia, 30 risteilyohjusta ja yli 120 ballistista ohjusta. Lähes kaikki niistä torjuttiin Yhdysvaltain, Ranskan, Britannian ja Jordanian ilmavoimien tuella. Nevatimin ja Ramonin lentotukikohtiin osui useita ohjuksia, mutta vauriot jäivät vähäisiksi.

Vallankumouskaarti esittelee arsenaaliaan Teheraniin perustetussa näyttelyssä. Se sisältää Mashregh Newsin mukaan myös historiallisen osion Iranin ja Irakin välisestä sodasta 1980-luvulla.

Esillä on 17 eri ballistista ohjusmallia, joista osaa käytettiin iskussa Israelia vastaan. Erään mallin kantama on yli tuhat kilometriä, ja se pystyy kuljettamaan kohteeseensa noin 500 kilogramman taistelukärjen.

Vallankumouskaartin prikaatikenraali sanoo CNN:lle, että ballistisen ohjuksen tarkkuus on alle viisi metriä. Hänen mukaansa Iran pystyy näyttämään omaa voimaansa lennokki- ja ohjusteknologialla. Upseeri vihjaa, että maan arsenaalista löytyy vielä modernimpaa kalustoa, jota ei ole käytetty tai esitelty julkisuudessa.

Israelin vastaisessa operaatiossa käytössä olivat myös Shahed-räjähdelennokit, joita on toimitettu Venäjälle tuhansia kappaleita. Niillä on isketty Ukrainan energiainfrastruktuuria ja muita siviilikohteita vastaan. Iran kiistää edelleen asian todisteista huolimatta.

Iran laukaisee omia Shahed-droonejaan kuorma-autojen lavalta. Yhden ajoneuvon lavalle mahtuu viisi lennokkia.

– Koko lento on ohjelmoitu etukäteen. Reitissä otetaan huomioon vihollisen tutkan aukkokohdat ja muut tekijät, jotka auttavat kohteen saavuttamisessa, upseeri sanoo.

An up-close look at the type of missiles Iran's Revolutionary Guard Corps used in its attack on Israel.@fpleitgenCNN reports from Tehran pic.twitter.com/KnTlk9m6Xu

— Christiane Amanpour (@amanpour) May 1, 2024