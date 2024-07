Hyökkääjän lentäjien ahdinko – ”joutuvat kerjäämään vettä paikallisilta”

Ukrainaan ja Etelä-Venäjälle sijoitettujen venäläisten hävittäjälentäjien kerrotaan saavan vain yhden litran vettä päivässä, vaikka lämpötila nousee kesällä jopa 40 asteeseen. Lentojen välillä heidän sanotaan ajelevan lähellä olevissa kylissä etsien vettä.

Venäjän ilmavoimia lähellä oleva Fighterbomber-sotabloggaaja kertoo Telegramissa, kuinka Ukrainan rintaman läheisyyteen sijoitetuilta lentokentiltä käsin toimivat venäläislentäjät kärsivät jatkuvasti juomaveden puutteesta.

– Kaverit ovat taistelleet näiltä lentokentiltä käsin useiden kuukausien ajan, ja ruokahuolto on ollut huonolla tasolla. Voidaan sanoa, että sitä ei ole ollenkaan.

Fighterbomberin mukaan ruokapula saatiin lopulta korjattua kuivamuona-annoksilla, mutta vesiongelmaan on löytynyt vain osittainen ratkaisu. Nyt lentäjät saavat vettä yhden litran päivässä virallisen standardin mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä määrä.

– Kun lentäjät eivät ole suorittamassa taistelutehtäviä, he joutuvat ajamaan (lentokenttien) lähellä sijaitsevissa kylissä etsien vettä.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen huomauttaa X-palvelussa, että USA:n kansallisen tieteen, tekniikan ja lääketieteen alojen yhteenliittymän (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine) mukaan riittävä päivittäinen nesteensaanti on noin 3,7 litraa päivässä.

Fighterbomber vetoaa venäläisiin pullotetun veden valmistajiin, jotta he ”toimittaisivat vettä lähimmille sotilaslentokentille. Alustavasti kyse on Voronezin, Rostovin ja Krimin lentokentistä.

1/ Despite searing temperatures of up to 40°C (104°F), Russian fighter pilots in Ukraine and southern Russia are reportedly being issued with only 1 litre (36 oz) of water per day. In between sorties, they are said to be driving around nearby villages begging for water. ⬇️ pic.twitter.com/dt73nGlvdC

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 23, 2024