Iranin hyökkäys alkanut, lennokit matkalla Israeliin

Iran on aloittanut hyökkäyksen kohti Israelia yli sadalla räjähdelennokilla ja mahdollisesti myös risteilyohjuksilla.

Israelin asevoimien (IDF) tiedotteen mukaan Iranista lähetettyjen droonien matka kestää useita tunteja. IDF sanoo varautuneensa jo aiemmin vastaavaan iskuun. Neljä amerikkalaista ja israelilaista hallintolähdettä sanovat Axios-medialle, että lennokkeja olisi lähetetty ilmaan useita kymmeniä.

Iranin tukeman Hizbollah-miliisin taistelijoiden väitetään lisäksi tulittaneen raketteja Libanonin eteläosista kohti Galilean aluetta Israelin pohjoisosissa.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu Iranissa ja Irakissa kuvattuja videoita, joiden taustalla kuuluu Ukrainan sodastakin tuttujen Shahed-räjähdelennokkien ääntä öisellä taivaalla.

Valkoisen talon hallintolähde kertoi lauantai-iltana al-Jazeera-kanavalle, että Iran käynnistäisi kostoiskunsa Israelia vastaan varhain sunnuntaiaamuna. Iranin vallankumouskaartin ennakoitiin toteuttavan laajan hyökkäyksen, johon osallistuisivat myös miliisijoukot Irakissa, Syyriassa ja Libanonissa. Yhdysvallat on siirtänyt lähialueelle sota-aluksia ja vakuuttanut tukevansa Israelia iskujen torjumisessa.

Israelin ilmapuolustus, ilmavoimat ja merivoimat ovat korkeassa valmiudessa. IDF kertoo seuraavansa kaikkia lähestyviä kohteita. Pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi maan olevan valmis Iranin ”suoraan hyökkäykseen”.

Iranin johto ilmoitti aiemmin kostavansa Israelin huhtikuun alussa tekemän ilmaiskun Syyrian pääkaupunki Damaskokseen, jossa sai surmansa useita vallankumouskaartin korkea-arvoisia upseereita.

Israelin mediassa kerrottiin puolenyön tienoilla, että iranilaisia lennokkeja olisi jo torjuttu Syyrian ja Jordanian yllä. Kanava 12:n mukaan tämän on mahdollistanut Yhdysvaltain ja sen liittolaisten ylläpitämä ilmapuolustusvyöhyke. Iranin puolustusministeri varoitti tiedotteessa, että ilmatilansa Israelille avaavat valtiot tulevat itse joutumaan iskujen kohteeksi.

Jordania ilmoitti aiemmin ampuvansa alas ilmatilaansa tunkeutuvat lennokit. Maan asevoimat on asetettu korkeaan valmiuteen.

