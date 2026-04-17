Iran avasi Hormuzinsalmen tulitauon ajaksi

Iran on ilmoittanut avaavansa Hormuzinsalmen kauttakulun kaikille kaupallisille aluksille Iranin sodan Libanonin taisteluihin liittyvän tulitauon ajaksi. Asiasta kertoi Iranin ulkoministeri Abbas Araqchi perjantaina. Araqchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että alusten kulku tapahtuu reitillä, jonka Iranin satama- ja merenkulkuviranomainen on ilmoittanut.
Israelin ja Libanonin välinen kymmenpäiväinen tulitauko alkoi perjantaina keskiyöllä.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Iraniin kohdistuva merisaarto kuitenkin jatkuu siihen asti kunnes Iran suostuu tekemään Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen.
Trumpin kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ilmoitti Hormuzinsalmen olevan auki kaikille aluksille Israelin ja Libanonin välisen tulitauon myötä.
– Hormuzinsalmi on täysin auki ja valmis läpikulkuun, mutta Iranin merisaarto pysyy täysin voimassa, kunnes sopimuksemme Iranin kanssa on sataprosenttinen valmis, Trump kirjoitti Truth Social -somepalvelussa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui perjantaina virtuaalisesti järjestettyyn kokoukseen Hormuzinsalmen tilanteesta ja merenkulusta. Kokouksen kutsuivat koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer.
Stubb kommentoi kokousta viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomi on valmis yhteistyöhön sellaisissa ratkaisuissa, jotka tuovat alueelle vakautta ja kunnioittavat kansainvälistä oikeutta. Stubbin mukaan Iranin ilmoitus salmen avaamisesta on positiivinen merkki, mutta kestävät ratkaisut edellyttävät diplomatiaa.
Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan ilmoitus Hormuzinsalmen avaamisesta heijastui raakaöljyn hintaan välittömästi. Sen hinta rajuun laskuun ulkoministeri Araqchin ilmoituksen jälkeen. Brent-laadun hinta barrelia kohden putosi 98 dollarista heti 90 dollariin.
Iranin sodan aikana Brent-barrelin hinta on keikkunut korkeimmillaan jopa 119 dollarissa, kun se ennen sotaa oli noin 70 dollaria.