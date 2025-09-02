Inflaatio rauhoittui – ”Korkojen lasku pysähtyy tähän”

Euroalueen tuoreet elokuun inflaatioluvut eivät tuoneet muutoksia hintakuvaan tai rahapolitiikkanäkymään, arvioi OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Euroalueen kokonaisinflaatio kiihtyi elokuussa hienoisesti 2,1 prosenttiin vuositasolla, mutta pysyi edelleen EKP:n tavoitteleman kahden prosentin tason tuntumassa.

Inflaatio nojasi täysin palveluiden ja ruuan sekä juoman kallistumisen harteille. Sisäsyntyisiä hintapaineita heijastelevat palveluhinnat nousivat 3,1 prosentilla. Pohjainflaatio, josta on poistettu energian ja ruuan hinnanvaihtelu, jatkoi vakaana 2,3 prosentissa.

Isossa kuvassa euroalueen inflaatio on osoittanut Hännikäisen mukaan yhä selvempiä rauhoittumisen merkkejä, ja EKP voi olla tyytyväinen hintakehitykseen.

– Ekonomistien konsensus ennustaa euroalueen kokonaisinflaation pysyttelevän kahden prosentin tavoitetason tuntumassa koko loppuvuoden ajan. Verkkaista hintakehitystä puoltaa vaisuna jatkuva talouskuva sekä euron vahvistumisen tuontihintojen nousua hillitsevä vaikutus, Hännikäinen sanoo tiedotteessa.

Elokuun inflaatioluvut muodostivat viimeisen tärkeän datapisteen ennen EKP:n ensi viikon torstain korkokokousta.

– Näkemyksemme mukaan tuoreet inflaatioluvut antoivat oikeutusta EKP:n tarkkailevaksi muuttuneelle rahapolitiikkalinjalle. Ennakoimme EKP:n seuraavan rauhassa talouden ja inflaation kehitystä ennen seuraavista toimistaan päättämistä. Odotamme koronlaskusyklin tulleen jo päätepisteeseen ja keskuspankin pitävän talletuskoron vakaana 2,0 prosentissa koko loppuvuoden.

– EKP:n tarkkaileva linja sitoo euribor-korot nykytasojensa tuntumaan noin kahteen prosenttiin. Euribor-korkojen liikkeet ovat selvästi rauhoittuneet toukokuun jälkeen, ja odotamme korkojen junnaavan loppuvuoden ajan nykytasojensa tuntumassa, Hännikäinen jatkaa.