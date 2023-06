”Imperiumi on amputoitava venäläisistä kuin pahanlaatuinen kasvain”

Venäläinen toisinajattelija ja menestyskirjailija Mihail Siskin näkee Venäjän tulevaisuuden synkkänä. Ukrainan sodan taustalla on hänen mukaansa Vladimir Putinin diktatuurin pakonomainen tarve löytää vihollisia.

Tuolla ajattelulla on pitkät perinteet. Venäläiset eivät kirjailijan mukaan ole koskaan tehneet tiliä neuvostomenneisyydestään. Siskin vertaa tilannetta natsi-Saksan kaatumiseen.

– Meillä ei ollut destalinisaatiota. Kommunistisen puolueen jäsenille ei ollut Nurnbergin oikeudenkäyntejä. Saksassa liittoutuneet olivat vastuussa demokratian kehittämisestä. Voisitteko edes kuvitella, että entiset Gestapon upseerit olisivat hoitaneet tämän. Venäjällä se nimittäin tapahtui. Entiset kommunistisen puolueen toimijat ja KGB-upseerit saivat uuden yhteiskunnan rakentamisen kontolleen, Siskin sanoi Turun Baltic Sea Region Forumin videotervehdyksessään.

Tuloksena oli hänen mukaansa uusi diktatuuri, ja diktatuuri ei voi olla olemassa ilman vihollisia ja sotaa.

– Ukraina onnistui pääsemään karkuun tältä helvetilliseltä kierteeltä, meidän yhteiseltä, veriseltä ja hirviömäiseltä menneisyydeltämme.

Tämä on Mihail Siskinin mukaan syy siihen, miksi ”venäläiset teeskentelijät” vihaavat Ukrainaa.

– Vapaa ja demokraattinen Ukraina voi näyttää esimerkkiä venäläisille. Siksi sen tuhoaminen on Putinille niin tärkeää.



Vain Moskovan totaalinen tappio voi tuoda muutoksen

Mihail Siskin muisteli maailman ihmetelleen viime vuoden hyökkäyksen jälkeen sitä, ettei Venäjällä nähty sotaa vastustavia mielenosoituksia. Hänen mukaansa syyksi katsottiin pelko. Siskin arvioi hiljaisuuden olevan perinteinen venäläinen selviytymisstrategia. Viime syksyn liikekannallepanon myötä venäläisten asenteita sodan suhteen on kuitenkin hänen mukaansa ollut enää mahdotonta selitellä.

– Sadat tuhannet venäläiset lähtivät heti tappamaan ukrainalaisia – ja tulemaan tapetuksi. Tässä on siis kyse jostakin muusta – jostakin, joka on syvemmällä, jostakin pelottavammasta. Maani on jäänyt ajasta jälkeen. 2000-luvulla jokainen ihminen on vastuussa sen päättämisestä mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja jos näen minun maani ja minun kansani käyvän tätä häpeällistä sotaa, olen omaa maatani ja omaa kansaani vastaan. (juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Mihail Siskinin mukaan valtaosa venäläisistä on ajautunut heimoajatteluun, jossa kaikki muut heimot ovat vihollisia ja johtaja tekee kaikki päätökset. Siskin katsoo venäläisten diktaattorien hyödyntäneen pitkään kansan isänmaallisuutta omiin tarkoitusperiinsä.

– Venäläiset käyvät nyt sotaa Putinin propagandan kertoessa heille heidän puolustavan kotimaataan eurooppalaisilta ja amerikkalaisilta natseilta. Oikeasti he suojelevat Kremlissä majailevaa rikollisjengiä, joka on ottanut koko kansakunnan panttivangikseen. Miten tälle kansalle selitetään, että he ovat itse fasisteja, Siskin sanoo.

Ainoa tie ulos tästä tilanteesta on Mihail Siskinin mukaan Venäjän totaalinen sotilaallinen tappio. Siksi demokratioiden on hänen mielestään autettava Ukrainaa kaikin tavoin – ennen kaikkea toimittamalla aseita.

Siskin uskoo Ukrainan voittavan sodan ja maailman yhdistyvän sen jälleenrakennukseen. Venäjä makaa samalla ”talouden ja tietoisuuden raunioissa”.

– Maani syntyminen uudelleen on mahdollinen Putinin hallinnon täydellisen tuhon kautta. Imperiumi on amputoitava venäläisistä kuin pahanlaatuinen kasvain. Onko tämä mahdollista tulevina kuukausina tai vuosina – tätä en tiedä. Venäjällä on edessään hyvin vaikeat ajat.