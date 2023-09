Ilmatorjunnan kalustoa sijoitetaan nyt torneihin Moskovan ympärille

Ukraina on toteuttanut viime kuukausien aikana kymmeniä onnistuneita lennokkihyökkäyksiä eri puolilla Venäjää sijaitsevia kohteita vastaan.

Iskuissa on käytetty uusia pitkän kantaman lennokkimalleja ja ilmeisesti myös Venäjän rajojen sisältä laukaistuja laitteita. Useiden sotilaskoneiden kerrottiin tuhoutuneen elokuun lopulla Pihkovan ja Kurskin lentokentillä.

Tilannetta on pidetty kiusallisena Kremlin kannalta, sillä maan ilmapuolustus ei ole pystynyt pysäyttämään lennokkeja edes strategisesti tärkeiden kohteiden luona. Uhkakuvaan on vastattu viime päivinä sijoittamalla autonrenkaita kuljetuskoneiden rungon päälle.

Valtiollisen Rossija 1 -kanavan lähetyksessä esiteltiin hiljattain uutta terästornia, jonka päälle oli sijoitettu Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmä. Sen kerrottiin olevan osa Moskovan alueen ilmapuolustusvyöhykettä. Kalustoa on aiemmin sijoitettu lähinnä maavallien kaltaisille korokkeille, joille on rakennettu ajoramppeja.

Osa asiantuntijoista on huomauttanut tornien tuovan mieleen toisen maailmansodan aikaiset Saksan Flaktürme-tornit. Betonisia torneja rakennettiin monien kaupunkien tuntumaan torjumaan liittoutuneiden pommikoneita. Niiden katolle sijoitettiin useita ilmatorjuntatykkejä. Sisätiloja pystyi käyttämään väestönsuojina.

