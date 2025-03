Ilman turvatakuita Vladimir Putin rikkoo rauhansopimuksen

Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo rikkoa tulitaukoa, jolla ei ole Ukrainan ja Britannian turvallisuustakeita, pääministeri Keir Starmer sanoi lausunnossaan sotilassuunnittelijoille Northwoodin sotilastukikohdassa.

– Tiedämme yhden asian varmaksi, mikä on sopimus ilman mitään sen takana, on asia, jonka Putin rikkoo. Tiedämme sen, koska sitä on tapahtunut ennenkin, ja on täysin selvää, että se tapahtuu uudelleen, hän totesi.

Starmerin mukaan mikä tahansa Venäjän ja Ukrainan välinen rauhansopimus on ”kestävä vain, jos sitä puolustetaan”.

– Putinille on tehtävä selväksi, että jos hän rikkoo rajoja, sillä on vakavia seurauksia, hän sanoi.

Kysyttäessä. lähettäisikö Britannia joukkoja Ukrainaan, Starmer sanoi, että sotilassuunnittelijat keskustelivat maa-, meri- ja ilmatuen antamisesta Ukrainan voimavarojen ”vahvistamiseksi”.

– Emme puhu jostakin, joka korvaa kykyjä, puhumme jostain, joka vahvistaa sitä ja laittaa sen ympärille kyvyt suhteessa ilmassa, merellä, ja maalla, hän sanoi.

Starmerin lausunnot poikkesivat aikaisemmista. Maaliskuun 15. päivänä hän hahmotteli 10 000 brittisotilaan rauhanturvajoukkoa yhdessä Ranskan kanssa. Se on pienempi määrä kuin 30 000 sotilasta, jotka hän ilmoitti Yhdysvalloille Valkoisessa talossa 20. helmikuuta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Euroopan ja muiden länsimaiden johtajat koolle Pariisiin huippukokoukseen 27. maaliskuuta keskustelemaan Ukrainan rauhanturvaamisesta. Myös presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoo osallistua keskusteluihin.