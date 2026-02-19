Verkkouutiset

Ilmaisjakelulehdet katoavat metroasemilta

Jakelu lopetetaan useiden syiden takia.
Metroaseman tunnus Helsingissä. VILLE MÄKILÄ
Ilmaisjakelulehtien jakelu Helsingin metroasemilla päättyy 13. maaliskuuta 2026. Asiasta kertoo Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne tiedotteessa.

Päätöksen tavoitteena on parantaa metroasemien ja -junien siisteyttä ja turvallisuutta.

Metroasemilla olevat lehtitelineet ja lehtienkeräysastiat poistetaan huhtikuun 2025 aikana. Ilmaisjakelulehtiä on jaettu kaikilla Helsingin metroasemilla Ruoholahden ja Vuosaaren/Mellunmäen välillä.    

Kaupunkiliikenteen mukaan lehtien jakelusta metroasemilla luovutaan useista syistä. Metroasemien lattioille ja metrojuniin kertyvät ilmaislehdet ovat lisänneet siivoustarvetta ja kustannuksia. Paperijäte muodostaa myös paloturvallisuusriskin metroasemille ja -juniin.

Taustalla on lisäksi uutispalveluiden siirtyminen verkkoon, mikä on vähentänyt paperisten lehtien kulutusta. Tästä syystä myös ilmaisjakelulehtien kysyntä metroasemilla on vähentynyt.

