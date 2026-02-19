Ilmaisjakelulehdet katoavat metroasemilta

Ilmaisjakelulehtien jakelu Helsingin metroasemilla päättyy 13. maaliskuuta 2026. Asiasta kertoo Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne tiedotteessa.

Päätöksen tavoitteena on parantaa metroasemien ja -junien siisteyttä ja turvallisuutta.

Metroasemilla olevat lehtitelineet ja lehtienkeräysastiat poistetaan huhtikuun 2025 aikana. Ilmaisjakelulehtiä on jaettu kaikilla Helsingin metroasemilla Ruoholahden ja Vuosaaren/Mellunmäen välillä.

Kaupunkiliikenteen mukaan lehtien jakelusta metroasemilla luovutaan useista syistä. Metroasemien lattioille ja metrojuniin kertyvät ilmaislehdet ovat lisänneet siivoustarvetta ja kustannuksia. Paperijäte muodostaa myös paloturvallisuusriskin metroasemille ja -juniin.

Taustalla on lisäksi uutispalveluiden siirtyminen verkkoon, mikä on vähentänyt paperisten lehtien kulutusta. Tästä syystä myös ilmaisjakelulehtien kysyntä metroasemilla on vähentynyt.