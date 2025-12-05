IL: Venäjä-mielisille järjestettiin pikkujoulut Helsingissä

Venäjä-mieliset Naapuriseura ja Kallio-Vallilan Venäjä-seura viettivät pikkujouluja viime lauantaina. Juhlapaikkana oli Venäjän suurlähetystö Tehtaankadulla, ja paikalla oli 200 ihmistä. Asiasta kertovat Iltalehti viittaa Naapuriseuran ja Venäjän suurlähetystön julkaisuihin pikkujouluista.

Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov piti pikkujoulujen osallistujille puheen, jossa hän toisteli Kremlin propagandaa. Hän sanoi, että Venäjä näkee Suomen uhkana.

– Emme voi olla olematta huolissamme Euroopan maiden nopeasta aseistumisesta ”Venäjän uhan” varjolla. Olemme aidosti huolissamme länsirajamme läheisyydessä tehtävistä valmisteluista, suurlähettiläs sanoi Naapuriseuran mukaan.

Venäjän suurlähetystön kerrotaan tarjonneen juhlatilan ja vastaanoton lisäksi herkkuja notkuvan pöydän ja musiikkiohjelmaa pikkujoulujen osallistujille.