IL: Tässä lähiössä lähes 60 prosenttia on vieraskielisiä – muutos nopea

Vantaan Havukosken lähiössä yli puolet asukkaista on vieraskielisiä, kertoo Iltalehti. Muutos on ollut nopea, ja samalla alueen turvallisuudesta ja arjesta esitetään ristiriitaisia arvioita.

Tilastokeskuksen mukaan Havukoskella vieraskielisten osuus oli pari vuotta sitten 56,6 prosenttia, kun vielä 1990-luvun lopulla osuus oli vain kuusi prosenttia. Muutos näkyy katukuvassa ja palveluissa, mutta myös asukkaiden kokemuksissa.

Julkisuudessa Havukoski on leimautunut turvattomaksi kaupunginosaksi. Aihetta käsittelevät kyselyt antavat aiheesta osittain ristiriitaista tietoa. Vantaan turvallisuuskyselyssä Koivukylän suuralueella, johon Havukoski kuuluu, osa vastaajista kertoi välttävänsä paikkoja väkivallan uhan vuoksi hieman keskiarvoa useammin.

Samalla monen asukkaan arjen kokemukset on ristiriidassa julkisen keskustelun kanssa. IL:n haastattelemat alueella asuvat ja työskentelevät kuvaavat arkea pääosin rauhalliseksi. Paikallisen kaupan työntekijöiden mukaan rikollisuus ei näy päivittäisessä toiminnassa, ja alueelle tullaan ostoksille myös perheiden kanssa. Myös alueella asuva opiskelija kertoo liikkuvansa öisin ilman pelkoa.

Havukoski ei ole poikkeus pääkaupunkiseudulla. Vieraskieliset muodostavat enemmistön myös Vantaan Länsimäessä sekä Espoon Suvelassa ja Otaniemessä. Lisäksi Espoon Suurpellossa vieraskielisten osuus on noussut jo noin puoleen asukkaista.

Ilmiö ei rajoitu vain pääkaupunkiseudulle. Myös esimerkiksi Turun Varissuolla ja Tampereen Hervannassa vieraskielisten osuus on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja muutos näkyy sekä palveluissa että kaupunkikuvassa.