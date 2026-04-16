Karkotuksia tehostetaan, päätöksestä valittaminen ei enää toisi suoraa lykkäystä

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen, jolla tehostetaan maasta poistamista ja maahantulokieltoa koskevaa sääntelyä.

Karkottamispäätösten täytäntöönpanoa nopeutettaisiin. Lisäksi maahantulokielto voitaisiin määrätä jatkossa ennalta, jos henkilö vaarantaisi vakavasti turvallisuutta.

Karkottamispäätöksestä valittaminen ei enää automaattisesti lykkäisi tai estäisi päätöksen täytäntöönpanoa. Karkottamispäätös voitaisiin panna täytäntöön 30 päivän kuluttua siitä, kun se on annettu tiedoksi, eli valitusajan päättymisen jälkeen.

– Hallitusohjelman keskeinen tavoite on tehostaa paluita ja palautuksia sekä vahvistaa kansallista turvallisuutta. Kielteisen päätöksen saaneet poistuvat tai heidät poistetaan maasta tehokkaasti. Näillä lakimuutoksilla nopeutamme maasta karkottamista ja vahvistamme Suomen turvallisuutta ottamalla käyttöön ennakollisen maahantulokiellon, sanoo sisäministeri Mari Rantanen tiedotteessa.

Ehdotus koskee ulkomaalaisia, joilla on oleskelulupa Suomessa työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella. Turvapaikanhakijoiden maasta poistamisesta on säädetty erikseen.

Lakiesityksen tavoitteena on myös estää sellaisten henkilöiden pääsy maahan, jotka muodostavat vakavan uhan yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansalliselle turvallisuudelle.

Suomen ulkopuolella olevalle ulkomaalaiselle voitaisiin jatkossa määrätä ennakollinen maahantulokielto, vaikka henkilöllä ei olisi aiempaa lupahistoriaa Suomessa. Näin pystyttäisiin estämään ennakolta esimerkiksi tunnettujen tai ulkomailla tuomittujen terroristien tulo Suomeen sekä Schengen-alueelle.

Maahantulokiellon määräisi poliisi joko muiden turvallisuusviranomaisten esityksestä tai omasta aloitteestaan. Maahantulokielto koskisi koko Schengen-aluetta.

Hallitus on jo aiemmin tehnyt lakimuutoksia, joilla on nopeutettu karkottamispäätösten täytäntöönpanoa ja tehostettu maahantulokieltojen määräämistä.

Kesäkuussa 2025 voimaan tulleella lakimuutoksella mahdollistettiin karkottamispäätösten nopeampi täytäntöönpano turvapaikka-asioissa.

Toukokuussa 2025 voimaan tuli lakimuutos, jonka mukaan Suomen ulkopuolella olevalle ulkomaalaiselle voidaan määrätä maahantulokielto yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden vaarantamisen vuoksi tilanteisissa, joissa henkilöllä on jo aiempaa lupahistoriaa Suomessa.