IL: Tänä jouluna erikoinen sattuma kauppojen haasteena

Tänä vuonna kauppojen haasteena on erikoinen sattuma, sillä ensimmäistä kertaa vuoden 2016 jälkeen jouluaatto osuu lauantaille, kertoo Iltalehti.

Poikkeuksellisen ajankohdan takia tilaukset ja varastojen täyttö pitää suunnitella huolellisesti, jotta asiakkaille on riittävästi jouluruokia ilman suurta määrää hävikkiä.

Keskon vastaava toimitusketjujohtaja Jussi Kumara kertoo, että haasteeseen löytyy ratkaisu.

– Data on hyvin keskeisessä roolissa. Sen avulla katsotaan, miten ollaan edellisinä vuosina toimittu ja lähdetään suunnittelemaan, miten tänä vuonna kannattaa toimia, hän sanoo IL:lle.

Datan käsittelyssä hyödynnetään tekoälyä.

– Jokainen kauppa on omanlaisensa ja se on meidän vahvuus. Siksi haluamme tarjota kaupoille hyvät tukityökalut. Kaupat ovat tarttuneet tähän ja datan hyödyntäminen on toiminnan ytimessä, Kumara kertoo.

K-Supermarket Munkin kauppias Pauli Jaakola kertoo, että aiempina vuosina joulun suunnittelu oli nykyistä manuaalisempaa.

– Saimme raportteja, mutta ne piti printata, laittaa mappiin ja seuraavana vuonna kaivaa mapit esiin suunnittelua varten. Tänä päivänä data on digitaalisissa järjestelmissä ja tiedot nopeasti saatavilla. Enää ei tarvitse rustata ruutupaperiin, kauppias toteaa IL:lle.

– Datan hyödyntäminen on tänä päivänä elintärkeää. Me olemme tottuneet hyödyntämään teknologiaa ja meillä on erittäin hyvä raportointi tilausten pohjana.