IL: Nämä ovat pahimmat juomat hampaille

Hammaslääkäri Sakari Ebeling listaa Iltalehdessä haitallisimmat juomat hampaille. Kärjessä ovat erilaiset vitamiinivedet, joita mainostetaan usein terveysväittämillä. Juomia myydään sekä hapolla ja ilman.

– Ne ovat käytännössä limsaa, mutta niitä saatetaan myydä vitamiini- tai hyvinvointivetenä, koska niihin on lisätty jotain vitamiinia, josta lähes kenelläkään ei ole puutetta. Niissä on yleensä hedelmäsokeria ja sitruunahappoa, joka on hampaiden kannalta erittäin huono yhdistelmä, Ebeling sanoo.

Energiajuomat ovat myös voimakkaasti hammaskiillettä syövyttäviä, ne ovat käytännössä yhtä haitallisia hampaille kuin limsat, Ebeling toteaa.

Sokerilimsat ovat kiistatta haitallisia hampaille, koska ne ovat sekä happamia että niissä on paljon sokeria.

– Toisaalta kukaan ei luule, että limsat olisivat terveellisiä eikä niitä myydä terveysväittämillä.

Light-versio on hiukan parempi valinta. Limsojen kanssa haitallisiksi voi niputtaa sokerilonkerot ja siiderit.

Ebelingin mukaan myös urheilujuomiin kannattaa kiinnittää huomiota. Monet lipittävät treenin aikana hiilihydraattijuomia, joissa on sokeria ja happoja.

Kun kiille kuluu, hampaat voivat näyttää kuluneilta, tummentuneilta tai mattapintaisilta, etuhampaiden kärjet voivat rispaantua ja hampaita voi vihloa.