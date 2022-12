IL: Nämä ovat juristin vinkit verojen suunnitteluun

Verosuunnittelua tehdessä tärkeintä on pitää verokorttinsa ajan tasalla, Veronmaksajien keskusliiton verojuristi Georg Rosbäck kertoo Iltalehdelle.

Juristin tärkeimpänä ohjeena on pitää verokortti aina ajan tasalla, niin tuloarvion kuin vähennysten suhteen.

– Verottajakin kannustaa siihen, että verokortteja kannattaa muuttaa. Verokorttia on tärkeä muistaa muuttaa myös toiseen suuntaan, sillä jos olet arvioinut ennakkoon liikaa vähennyksiä, niin tulee näppiin. Tarkkaile siis myös mahdollisia mätkyjä, Rosbäck neuvoo IL:ssä.

Vuoden lopussa kannattaa myös tarkistaa, että on käyttänyt kaiken sen kotitalousvähennyksen, mikä itselle kuuluu.

– Nyt on viimeisiä hetkiä tehdä muutosverokortti, jos on tälle vuodelle kotitalousvähennyksiä, joita ei ole merkitty. Sen voi nyt saada vielä viimeisestä palkasta tehtyä.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on väliaikaisesti nostettu 3 500 euroon vuodessa, jos teettää joko kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä verovuosina 2022–2023. Se on 60 prosenttia työn osuudesta ja koskee edellä mainittujen lisäksi myös öljylämmityksestä luopumista vuosina 2022–2027. Vähennys on henkilökohtainen eikä talouskohtainen.

Rosbäck muistuttaa, että tulonhankkimisvähennys menee maksuvuoden mukaan. Jos uuden kannettavan tietokoneen tai sähköpöydän hankinta on ajankohtaista, se kannattaa tehdä ennen vuodenvaihdetta, jotta hankinnan saa tämän vuoden vähennyksiin.

Arvopaperikauppaa käydessä voittoja ei veroteta, mikäli kauppaa on käyty enintään tuhannella eurolla. Osakkeiden myyntitappiot on mahdollista vähentää verotettavista tuloista, jos vuoden aikana ei ole kertynyt myyntivoittoja.

– Tappiot ovat syntyvuoden ja siitä seuraavat viisi vuotta vähennyskelpoisia. Nyt kannattaa tarkistaa, onko niitä vanhenemassa, ja voisiko myydä jotain ja hyödyntää voittoihin. Nyt on viimeinen hetki hyödyntää vuoden 2017 myyntitappiot, Rosbäck muistuttaa IL:ssä.

Pääomatulojen verotuksessa voi vähentää myös kaikki välittömästi sijoittamiseen liittyvät kulut, kuten välityspalkkiot, kaupankäyntisovellusten maksut ja sijoittamiseen liittyvän ammattikirjallisuuden.

Jos vähennykset ovat jääneet saamatta aiemmilta vuosilta, nyt on hyvä hetki tarkistaa asia.

– Verotuksen oikaisuaikoja koskeva laki muuttui 2017 vuoden alusta niin, että oikeus muutoksen hakuun vanhenee kolmessa vuodessa aiemman viiden vuoden sijaan. Vanhalla laskukaavalla tämän vuoden lopussa vanhenee verovuosi 2016 ja uusien säädösten mukaan vuosi 2019, Rosbäck sanoo IL:lle.

– Nyt kannattaakin tarkistaa, että noilta vuosilta on kaikki vähennykset käytetty, hän jatkaa.