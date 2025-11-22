IL: Näin uudistetut ravitsemussuositukset näkyvät suomalaisten ostoskoreissa

S-ryhmän myyntidata kertoo vuosi sitten uudistettujen ravitsemussuositusten heijastuneen suomalaisten ostoskorien sisältöön. Asiasta kirjoittaa Iltalehti.

Vuonna 2024 voimaan tulleiden suositusten mukaan kasviksia tulisi syödä aiempia suosituksia enemmän ja muun muassa leikkeleiden, makkaroiden ja lihajalosteiden syömistä pitäisi välttää.

Suositusten julkaisemisen jälkeen leikkeleiden myynti on laskenut seitsemällä prosentilla, makkaroiden ja jauhelihan taas kolmella. Yhteensä lihan kokonaismyynti on laskenut 1,2 prosentilla.

Kaiken lihan myynti ei ole kuitenkaan laskenut. Siipikarjan lihan kulutus on kasvanut jopa viidellä prosentilla, porsaan taas kolmella. Näyttääkin siltä, että moni suomalainen on vaihtanut naudan jauhelihan sekoite- ja siipikarjajauhelihoihin.

Jauhelihan osalta myyntilukuja voivat selittää myös naudan lihan saatavuushaasteet. Viime aikoina monissa kaupoissa on myyty jauhelihan suhteen ei-oota.

Sen sijaan leikkeleitä on datan mukaan korvattu leivän päällä erityisesti kurkulla, tomaatilla, paprikalla ja salaatilla. Se näkyy myös tuoreiden hedelmien ja vihannesten menekissä, joka kasvoi neljällä prosentilla vuotta aiempaan verrattuna.

Ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola sanoo olevansa luvuista ilahtunut.

– On erittäin tärkeää selvittää jatkossa sitä, ovatko muutokset pysyviä ja jos ovat, niin uskallan ennustaa, että tulokset tulevat näkymään myös terveydessä, Erkkola toteaa.