IL: Näin puolustusministeriö perustelee estämäänsä kiinteistökauppaa

61-vuotias Venäjän ja Sveitsin kansalainen yritti ostaa Sysmässä Päijät-Hämeessä sijaitsevan hirsihuvilan kiinteistöineen. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) esti kaupan päätöksellään. Miehen yritys on myynyt teknologiaa suoraan Venäjän turvallisuusviranomaisille, uutisoi Iltalehti.

Puolustusministeriön mukaan satelliittinavigointilaitteita valmistava yritys on toimittanut vuosia teknologiaa Venäjän viranomaisten käyttöön ja toiminta on jatkunut myös Venäjän valloitettua Krimin niemimaan vuonna 2014.

Miehen Sveitsiin rekisteröity yritys on mukana myös Ukrainan pakotelistalla.

Puolustusministeriön mukaan mies on ollut myös jo vuonna 1996 perustamassa toista Venäjälle rekisteröityä yritystä, joka on Venäjän puolustusministeriön kehittämän Glonass-satelliittipaikannusjärjestelmän toimittaja. Yrityksellä on edelleen yhteys Venäjän hallintoon.

Venäläisyritys ja sen tytäryhtiö on listattu Yhdysvaltain pakotelistalle. Listauksen perusteena on navigointi- ja paikannuslaitteiden myynti Venäjän asevoimille.

IL:n tietopyynnöllä saamassa päätöksessä kaupan estämistä perustellaan kokonaisharkinnalla. Ministeriön mukaan yrityksen toimiala ja tuotteet palvelevat suoraan sekä sotilaallista toimintaa että erilaisten järjestelmien kaksoiskäyttöä siviili- ja sotilastarkoituksessa.

Ministeriön mukaan miehen asema kaksoiskäyttöön soveltuvaa teknologiaa tuottavan yrityksen johdossa aiheuttaa myös mahdollisuuden, että hänet velvoitetaan toimimaan Venäjän kansallisen lainsäädännön nojalla Venäjän valtion etujen mukaisesti.

Ministeriön mukaan miehellä ei myöskään ole luontevaa sidettä Suomeen, eikä lomakiinteistön hankkiminen ole selkeästi linkitettävissä esimerkiksi sukulaisuussuhteeseen tai aiempaan asumiseen Suomessa.