IL: Näillä ehdokkailla on useita rikostuomioita

Kymmenellä eduskuntaan pyrkivällä ehdokkaalla on useita rikostuomioita viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Asia käy ilmi Iltalehden tekemästä selvityksestä.

Eniten tuomioita on Valta kuuluu kansalle -puolueen ehdokkaalla Jarno Ahosella, joka on vuosina 2013-2022 tuomittu yhteensä kymmenestä eri rikoksesta. Hänet on tuomittu muun muassa rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, törkeästä varkaudesta ja laittomasta uhkauksesta.

Hänet on tuomittu muun muassa hätävarjelun liioitteluna tehdystä pahoinpitelystä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja rattijuopumuksesta.

Sinimustan liikkeen Ville Nurmelalla on viimeisen kymmenen vuoden ajalta yhdeksän rikostuomiota. Nurmela on tuomittu muun muassa törkeästä vahingonteosta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, pahoinpitelystä ja rattijuopumuksesta. Hän on edelleen koeajalla uudemmista rikoksistaan, joista Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa loppuvuonna 2022.

Suomen kansa ensin -puolueen ehdokkaalla Samuel Gryningillä on yhteensä neljä rikostuomiota. Hänet on tuomittu ehdottomaan vankeuteen hätävarjelun liioitteluna tehdystä törkeästä pahoinpitelystä. Kolme muuta tuomiota ovat tulleet huumeiden käytöstä ja päihtyneenä ajamisesta.

Toinen Suomen kansa ensin -puolueen ehdokas Jere Vilén on saanut yhteensä viisi rikostuomiota. Syyksi luettujen rikosten joukossa on muun muassa huumausainerikos, petos, väärennös ja nuorena henkilönä tehty varkaus.

Vapauden liiton ehdokas Juha Korhonen on saanut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä neljä rikostuomiota. Ne ovat tulleet niskoittelusta poliisia vastaan, lievästä ampuma-aserikoksesta, julkisesta kehottamisesta rikokseen sekä kavalluksesta.

Piraattipuolueen ehdokkaalla Sakari Helkellä on kaksi tuomiota. Ne ovat tulleet huumausainerikoksesta sekä useista pahoinpitelyistä. Toisella piraattipuolueen ehdokkaalla, Aki Oksalalla on neljä rikostuomiota. Ne ovat liittyneet rattijuopumuksiin ja huumausaineen käyttörikoksiin.

Suomen kommunistisen puolueen ehdokas Jani Ilves on saanut neljä tuomiota. Ne ovat liittyneet laittomiin uhkauksiin, kunnianloukkaukseen, lähestymiskiellon rikkomiseen sekä näpistykseen ja lievään maksuvälinepetokseen.

Nykyisistä eduskuntapuolueista vain Liike nytillä on ehdokkaita, joilla on useampi kuin yksi rikostuomio. Pirkanmaan vaalipiirissä ehdolla olevalla Antti Alakotilalla on neljä rikostuomiota liikennerikoksista ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Vaasan vaalipiirissä ehdolla olevalla Jaakko Erolalla on neljä tuomiota, joiden joukossa on muun muassa petos, ampuma-aserikos sekä pahoinpitelytuomio.

