Yle: Vaalien 65 ehdokkaalla tuomio rikoksesta, PS:lla eniten tuomioita

Svenska Yle on selvittänyt eduskuntavaaleissa ehdolla olevien ehdokkaiden rikostuomioita. Kymmenen viime vuoden aikana kaikkiaan 65 ehdokasta on tuomittu jostain rikoksesta.

Perussuomalaisten ehdokkailla on 14 tuomiota ja Liike Nytin ehdokkailla 11 tuomiota. RKP:n ehdokkailla on kaksi tuomiota ja kokoomuksen ehdokkailla kaksi tuomiota. SDP:n ehdokkailla on seitsemän tuomiota ja keskustalaisilla kymmenen.

Myös prosentuaalisesesti määrä on korkein PS:ssa. Puolueen ehdokkaista 6,5 prosenttia on tuomittu jostain rikoksesta. Kokoomuksessa ja RKP:ssa, joissa tuomittuja ehdokkaita on vähiten, sama prosenttiluku on 0,9.

Useita ehdokkaita on tuomittu ehdolliseen vankeuteen. Yleisin rangaistus on ollut päiväsakot. Kaikki tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.

Kolme PS:n ehdokasta on saanut useamman kuin yhden tuomion. Ehdollista vankeutta on saanut kolme PS:n ehdokasta. Tuomioista kaksi on tullut kirjanpitorikoksista.

Liike Nytillä on Vaasan vaalipiirissä ehdokas, joka on tuomittu kymmenen vuoden aikana neljä kertaa. Vuonna 2019 hänet tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa puolisonsa pahoinpitelystä.

Kaikkiaan seitsemän ehdokasta on saanut tuomion pahoinpitelystä. Heistä kolme on Liike Nytin, yksi RKP:n, yksi SDP:n, yksi PS:n ja yksi on vasemmistoliiton ehdokas.

PS:n Oulun vaalipiirin naisehdokas tuomittiin 2021 törkeästä rattijuopumuksesta 50 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän pyysi oikeudenkäynnin salaamista luottamustehtävien vuoksi ja koska ”asian julkiseksi tuominen ahdistaa”. Oulun käräjäoikeus hylkäsi naisen pyynnön.