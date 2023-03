IL: Eduskuntaan on ehdolla kolme vankilaan tuomittua puukottajaa

Kolme eduskuntavaalien ehdokasta on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana, käy ilmi Iltalehden selvityksestä.

Ehdokkaista Samuel Gryning (ske) ja Christian Kautto (sml) on tuomittu 3,5 vuoden vankeusrangaistuksiin vakavasta väkivallasta.

Gryning puukotti lokakuussa 2018 uhria riitatilanteessa. Korkein oikeus tuomitsi hänet vuonna 2020 hätävarjelun liioitteluna tehdystä törkeästä pahoinpitelystä.

Hänellä on IL:n mukaan tuomioita muun muassa rattijuopumuksista ja huumausaineen käyttörikoksesta. Hänet on tuomittu myös henkirikoksesta, mutta tämä on tapahtunut yli 10 vuotta sitten.

Christian Kautto puukotti huhtikuussa 2018 riitatilanteessa uhria useita kertoja. Hovioikeus tuomitsi hänet tapon yrityksestä.

Kolmas vankilaan tuomituista ehdokkaista on Petri Hynninen (vkk). Hän iski maaliskuussa 2017 ravintolassa miestä veitsellä lukuisia kertoja eri puolille kehoa ja puri sormesta.

Käräoikeus tuomitsi Hynnisen törkeästä pahoinpitelystä ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

LUE MYÖS:

IL: Suuri määrä rikoksista tuomittuja ehdolla eduskuntaan