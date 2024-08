IL: Laihdutuslääkkeen käyttö johti koomaan

Laihdutuslääkkeenäkin käytettävä Ozempic on aiheuttanut käyttäjilleen lukuisia haittavaikutuksia, Iltalehti kertoo.

Lääkkeen haittavaikutuksista yleisimpiä ovat erilaiset ruoansulatuskanavan häiriöt. Hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi ja ripuli. Myös oksentelu on yleistä. Lääkkeen valmistajan, Novo Nordiskin, mukaan haittavaikutukset ovat usein lieviä tai keskivaikeita ja lyhytkestoisia.

Lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi. Aineen vaikutuksia on tutkittu aiemmin esimerkiksi Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa vuonna 2022. Siinä semaglutidin ja lumelääkkeen käyttäjien kokemia haittavaikutuksia verrattiin keskenään. Ilmeni, että semaglutidin käyttäjistä jopa 53,3 prosenttia koki pahoinvointia, 34,9 prosenttia ripulia, 30,9 prosenttia ummetusta ja 30,3 prosenttia oksentamista. Lumelääkkeen kohdalla prosenttiosuudet olivat vain murto-osa semaglutidin käyttäjien oireista.

Haittavaikutukset vaihtelevat suuresti yksilöittäin. Joissain tilanteissa haittavaikutusten takana on voinut olla joku muu sairaus.

Yksi lääkettä käyttänyt kertoo IL:lle turvautuneensa laihdutuslääkkeeseen siksi, että hän on elämänsä aikana kokeillut lukuisia eri keinoja laihtuakseen. Lopulta hän päätyi kokeilemaan Ozempicia. Ensimmäisillä viikoilla oireita ei ilmennyt. Useamman viikon jälkeen alkoi vatsakipu, jonka vuoksi hän joutui lopulta lähtemään lääkäriin.

Sairaalassa hänellä todettiin akuutti haimatulehdus ja Ozempic-lääkitys lopetettiin.

– Siellä sanottiin, että Ozempic saattaa aiheuttaa akuuttia haimatulehdusta.

Käyttäjä ihmettelee sitä, että yksikään lääkäri ei ollut kertonut hänelle lääkkeen aloittamisvaiheessa Ozempicin mahdollisista haittavaikutuksista. Minkäänlaista seurantaa ei Kirsillä lääkityksen aikana myöskään ollut.

Myös muut Iltalehteen yhteyttä ottaneet kertovat haittavaikutuksista. Yksi lääkettä käyttänyt kertoo joutuneensa haittavaikutusten vuoksi sairaalaan, jossa vaipui lopulta koomaan. Syynä oli se, että lääkkeen takia kehon aineenvaihdunta oli lähes pysähtynyt.

Monet kertoivat myös Ozempicin aiheuttamista lievemmistä vatsavaivoista.

– Sain aivan kamalat oireet. Syödessä ensimmäisen nielaisun jälkeen alkoi vatsakipu. En edes kerinnyt syödä ruokaani loppuun, kun jo piti mennä vessaan. Vessassa sai ravata koko ajan ja tuotos oli pelkkää vesilitkua, Marjaana kertoo.

Lääkkeen haittavaikutuksista on kirjoitettu laajemminkin maailmalla. Esimerkiksi CNN kertoi viime heinäkuussa tutkimuksesta, jonka mukaan Ozempicin on havaittu olevan yhteydessä kasvaneeseen sokeutumisen riskiin. BBC:n mukaan tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että laihdutuslääkkeen apu painonhallintaan vaikuttaa jäävän lyhytaikaiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, että monet lääkkeen avulla painoaan pudottaneet palasivat lähtöpainoon hiljalleen sen jälkeen, kun he lopettivat lääkkeen käytön.