IL: Kunta antoi veitsiä kansanedustajille

Kuhmoisten kunta antoi kansanedustajille Miko Bergbomille (ps.) ja Lauri Lylylle (sd.) lahjaksi keittiöveitsen. Asia ilmenee Iltalehden tekemästä selvityksestä. Bergbom on ilmoittanut lahjan arvoksi 182 euroa, Lyly noin 190 euroa.

Selvityksessä käytiin läpi kansanedustajien tekemät ilmoitukset saamistaan lahjoista. Kansanedustajien pitää ilmoittaa kaikista vähintään 400 euron arvoisista lahjoista, jotka he ovat saaneet asemansa ansiosta.

Ilmoitus lahjoista pitää tehdä myös silloin, jos samalta taholta saatujen lahjojen arvo ylittää kalenterivuoden aikana 4000 euroa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös työhön liittymättömiä matkoja, joissa kolmas osapuoli maksaa edustajan matka- ja majoituskuluja yli 400 euron arvosta.

Kuten Bergbomin ja Lylyn tekemät ilmoitukset osoittavat, osa kansanedustajista on tehnyt ilmoituksen myös pienemmistä lahjoista. Pienin ilmoitettu lahja on Atte Harjanteen (vihr.) saama 12 euron arvoinen Julkku-lehti.

Kansanedustajien lahjailmoituksissa korostuvat myös edustajien saamat lahjaliput erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Osa kansanedustajista on saanut lahjaksi myös ulkomaan matkoja. Näistä esimerkkinä ovat Fatim Diarran (vihr.) ja Saku Nikkasen (sd.) matkustaminen Taiwaniin viime vuonna ja Jani Kokon (sd.) matkustaminen Israeliin. Diarra on ilmoittanut Taiwanin-matkan arvoksi 8 000 ja Nikkanen 6 000 euroa. Kokko on ilmoittanut Israelin-matkansa 5 000 euron arvoiseksi.