IL: Koulu muutti Suvivirren sanat

Iltalehti uutisoi, että sille tulleiden yhteydenottojen mukaan joissakin pääkaupunkiseudun kouluissa Suvivirsi on laulettu tämän vuoden kevätjuhlassa eri sanoin tai eri nimellä.

Vantaalla Pähkinärinteen koulussa kappaleen nimi oli muutettu Suvilauluksi, jolla rehtori esitteli päätöslaulun kevätjuhlassa.

IL:n näkemässä videossa esimerkiksi Suvivirren kohta ”nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon” on muutettu muotoon ”nyt lämpöänsä suopi taas säteet auringon”. Lehdelle epäillään, että sanojen muutoksen taustalla on se, että koulu on monikulttuurinen.

Pähkinärinteen koulun rehtori Tiina Kärkkäinen kertoo, että kyse on kokeilusta. Koska ”Suvilaulun” sanat olivat opettajille tutut, he halusivat kokeilla sitä kevätjuhlassa.

Kärkkäisen mukaan alkuperäinen Suvivirsi oli laulettu kevätkirkon yhteydessä.

– Haluttiin vain kokeilla tällaista neutraalia versiota. Ei huoltajilta tullut minkäänlaista toivetta poistaa esimerkiksi uskonnollisia elementtejä, juuri näitä Suvivirttä tai Enkeli taivaan -laulua meidän koulujuhlista, Kärkkäinen sanoo.