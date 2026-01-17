IL: Finnairin hinnoittelu hämmentää – yksi valinta voi nelinkertaistaa hinnan

Finnairin tarjoamissa lennoissa on merkittäviä hintaeroja. Samasta lennosta voikin joutua maksamaan jopa nelinkertaisen hinnan, jos erehtyy tekemään yhden valinnan väärin, kertoo Iltalehti.

Iltalehden selvityksen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Tokion välinen lento maksoi perjantaina 452,98 euroa, jos lentoon valitsi mukaan myös paluulennon. Yhdensuuntainen lippu kuitenkin kustansi 2 069,75 euroa. Erotusta kahden lipun hinnalle tulee huimat 906,99 euroa.

Jos Japanin pääkaupunkiin tarvitsee vain yhdensuuntaisen lipun, tulee huomattavasti halvemmaksi valita meno-paluu ja jättää paluulippu käyttämättä.

Hintaero tuntuu hämmentävältä, mutta Finnairin hinnoittelusta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtajan Antti Tolvasen mukaan kyseessä on yleinen käytäntö alalla. Hän muistuttaa, että meno-paluu on se, mitä käytännössä kaikki asiakkaat ostavat ja hakevat. Yhdensuuntaiset lennot ovat poikkeustapauksia varten.

– Suurin osa asiakkaista, jotka lähtevät kaukomatkoille, tulee sieltä myös pois, Tolvanen toteaa Iltalehdelle.

Tilanteissa, joissa paluulippua ei tarvitse tai paluupäivää ei tiedä, on Tolvasen mukaan paluulipun käyttämättä jättäminen edullisempi vaihtoehto kuin pelkän menolipun ostaminen.

– Näitäkin tilanteita on, joissa asiakkaat tällaistakin tekevät, hän toteaa.

Säästöä voi löytää myös valitsemalla välilaskullisen lennon Tallinnasta. Seilaamalla ensin lautalla Tallinnaan ja palaamalla sitten yhteyslennolla Helsinkiin, maksaa yhdensuuntainen lento Tokioon vain 830,39 euroa.

Tolvasen mukaan tällaisen lennon hinta on halvempi, koska jatkoyhteyksisissä tuotteissa on yleensä huomattavasti paljon enemmän kilpailua. Ympäristöystävällistä Suomenlahden yli ravaaminen ei toki ole.

– Asiakas päättää, millä tavalla hänen arvonsa ja hintaerot ohjaavat valintaa, Tolvanen tiivistää.