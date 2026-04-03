Verkkouutiset

IL: Älä mittaa verenpainetta näin

Väärä asento voi johtaa virheelliseen tulokseen.
Henkilö etsii verenpaineesta tietoa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Verenpaineen mittaus kotona voi antaa väärän tuloksen, jos sen tekee väärässä asennossa, kertoo Iltalehti.

– Käden asennolla on paljonkin merkitystä siihen, että kotimittaaja saa luotettavan tuloksen verenpainemittauksesta, kertoo Sydänliiton sydänterveyden riskitekijöiden asiantuntija Mari Blek-Vehkaluoto Iltalehdelle.

Verenpaine kuuluu mitata istuen niin, että mittaus tehdään sopivan korkuisen pöydän äärellä.

– Sopivalla korkeudella tarkoitan, että pöydän ääressä pystyy istumaan ryhdikkäästi, mutta rennossa asennossa. Kyynärvarren tulee olla tuettuna noin 90 asteen kulmaan. Silloin käytännössä verenpainemansetin alareuna asettuu sydämen alareunan tasolle, Blek-Vehkaluoto sanoo.

JAMA Internal Medicine -lehden julkaisemien tulosten mukaan verenpaine on todellista korkeampi, mikäli käsi roikkuu vapaana tai sylissä.

IL: Älä syö tätä vitamiinia liikaa
Myrkytyksen oireita ovat muun muassa oksentelu, näkökyvyn heikkeneminen ja lihasten toimintahäiriöt.
Tutkijat varoittavat: Suosittu ravintolisä voi heikentää syöpähoitojen tehoa
Asiantuntijat pitävät tulosta hälyttävänä.
Sydämen vajaatoiminta etenee salakavalasti, oireet jäävät usein huomaamatta
Erikoislääkärin mukaan sairauden ennuste on huono ilman hoitoa.
