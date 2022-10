”Ihmiselämällä ei siellä ole arvoa” – suurkatsaus Venäjän julmuuksiin

Muissa länsimaissa on Ukrainan sodan syttymisen jälkeen havahduttu toistelemaan, että Baltian maat ovat olleet koko ajan oikeassa varoitellessaan Venäjästä. Virolainen viikkolehti Eesti Ekspress on haastatellut suurartikkeliinsa useita Viron, Latvian ja Liettuan turvallisuuspalvelujen johtajia ja vakoojia.

Tiedustelijoiden näkemys Venäjän historiasta, nykytilanteesta ja maan tulevaisuudesta on inhorealistisen synkkä. Siksi esimerkiksi sodan alussa paljastanut Butšan verilöyly joukkohautoineen ei tullut yllätyksenä Baltian maiden tiedustelijoille.

Virossa, Latviassa ja Liettuassa muistetaan, mitä venäläiset tekivät heille toisen maailmansodan aikana ja miehitysvuosina. Länneltä heidän mukaansa puuttuu vastaavanlainen tietoisuus ja kokemus venäläisten toimintatavoista.

– Länsi on onnekas. Olemme puskuri heidän ja Venäjän välillä. He ovat unohtaneet paljon ja ajattelivat Venäjän olevan aivan kuin he, sanoo Viron suojelupoliisin apulaisjohtaja Aleksander Toots.

Hän on työskennellyt pian 30 vuotta erilaisissa tiedustelun ja vastatiedustelun tehtävissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hänen johtamansa yksikkö on saanut kiinni ja pidättänyt 21 venäläistä vakoojaa, joista jokainen on todettu syylliseksi.

Toots sanoo, ettei hän toki löydä mitään vikaa muista lännen tiedustelupalveluista.

– He tuntevat Venäjän riittävän hyvin, hän toteaa.

Poliitikkojen ja tiedustelupalveluiden johtajien kesken on kuitenkin yhä ongelmia. Asiat kielletään, ne sivuutetaan.

– Ymmärryksemme on ollut vastakohta lännen ymmärrykselle, toteaa nimettömänä esiintyvä balttivakooja.

Baltian maiden tiedustelijat ovat eläneet rinnakkain venäläisten kanssa miehitysvuosina ja heidän sukulaisiaan on kyyditetty Siperiaan kuolemaan. Monet ovat suorittaneet asepalveluksen Neuvostoliiton armeijassa.

Heidän viestinsä on, että Ukrainan sota ei ole pelkästään presidentti Vladimir Putinin sota. Julmuus, raiskaukset, murhat, poltetut ruumiit ja muut kauheudet eivät ole Venäjän johtajan erikoistaktiikoita, vaan ne ovat osa Venäjää.

– Todistin venäläistä mentaliteettia joka ikinen päivä, toteaa Latvian turvallisuuspalvelun pääjohtaja Normunds Mežviets.

– On selvää, ettei koko kansakuntaa voi abstraktisti syyttää, mutta yhteiskunta ja kansakunta muodostavat kokonaisuuden. Valtio voi aivopestä, mutta sovinismin siemen kumpuaa silti ihmisistä itsestään, Viron suojelupoliisin pääjohtaja Arnold Sinisalu sanoo ja viittaa kansalliseen sovinismiin eli vähemmistökansoja ja naapurimaita uhkaavaan kiihkoisänmaallisuuteen.

– Suurin osa venäläisistä on syyllisiä, hän jatkaa.

Sinisalun äidinpuoleiset isovanhemmat karkotettiin Siperiaan, jossa molemmat menehtyivät. Se, mitä Ukrainassa tänään tapahtuu, on nähty ja koettu aiemmin Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa.

Liettuan turvallisuuspalvelun johtaja Darius Jauniškis oppi venäläisen mentaliteetin palvellessaan Neuvostoliiton armeijassa. Venäläiset tunnustavat ja kunnioittavat hänen mukaansa yksinomaan voimaa.

– Taistelin heitä vastaan, koska tiesin, että alistuessasi heidän tahtoonsa, sinusta tulee heti heidän orjansa. Mutta jos lyöt takaisin, saatat jopa ansaita heidän luottamuksensa, hän kertoo.

Historia toistaa itseään

Viron suojelupoliisissa työskentelevä historioitsija sanoo, että historia toistaa itseään Ukrainassa karkotusten, raiskauksien ja jopa lasten teloituksien muodossa.

– Luulin, että he palaisivat takaisin ainoastaan vanhaan retoriikkaansa, mutta menneisyyden ilmentyminen uudelleen yhä karkeammalla ja vahvemmalla tavalla oli odottamatonta, hän toteaa.

Eesti Ekspressin jutussa peitenimellä Peeter esiintyvä henkilö selvittää työkseen neuvostomiehityksen aikana tehtyjä ihmisrikoksia, koska niiden tutkiminen auttaa ymmärtämään myös nyky-Venäjän toimintaa.

Julmuuksien laajuus on saattanut yllättää, mutta tiedustelijoden mukaan heidän arvionsa Venäjästä ja sen tavoitteista eivät ole muuttuneet viimeisen 30 vuoden aikana.

Pääanalyysi on se, että Venäjä haluaa saada imperiumin asemansa takaisin kaikin keinoin.

– Heille ei ole olemassa valtioita, on vain vyöhykkeitä ja alueita, kuvailee Peeter venäläistä imperiumiajattelua.

– He eivät koskaan tule sujuiksi Neuvostoliiton hajoamisen kanssa, toteaa Mežviets.

Venäjä ei muutu

Toisin sanoen Venäjä päätyy sinne, mihin se pysäytetään.

– Se on valloittajan ajattelutapa. Kaikki heidän ympärillään ovat vihollisia, kuvailee Jauniškis venäläisten mielenmaisemaa.

Venäjän julmuus on tiedustelijoiden mukaan juurtunut syvälle.

– Väkivalta on historiallinen malli Venäjällä, eikä se muutu. Ihmishengellä ei ole siellä arvoa, sanoo Sinisalu.

– Olisi liian yksinkertaista liittää venäläinen mentaliteetti propagandaan. Imperialismi, sovinismi, raakuus ovat osa venäläistä koulutusta, kasvatusta ja kulttuuria, mutta ne ovat myös heidän arvojaan. Ja näin on ollut vuosisatojen ajan, Jauniškis toteaa.

Baltian maiden tiedustelijoiden mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä jossain vaiheessa muuttuisi. Tähän ei vaikuta edes tappio Ukrainassa tai Kremlin juntan syrjäyttäminen.

– Venäläinen mentaliteetti ei kuitenkaan muutu. Ei edes Putinin kuolema muuta mitään. Alueellemme Venäjä tulee aina olemaan uhka, eikä pelkästään johtajiensa vuoksi, sanoo Mežviets.