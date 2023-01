Venäläisten tuhoon tuomittu ihmisaalto-hyökkäys videolla – kymmenien kerrotaan kuolleen ja haavoittuneen

Suuri joukko Venäjän sotilaita etenee pellolla vailla suojaa ja ilman panssaritukea ja joutuu sitten puolustajan tykistön hampaisiin Ukrainan pääesikunnan Facebookissa julkaisemalla videolla. Zaporižžjan alueella käydystä taistelusta kuvattu lennokkivideo löytyy myös alta.

Ukrainan pääesikunnan päivityksessä todetaan, että pitkään odotettu venäläishyökkäys johti lopulta vain hyökkääjän miesten ja kaluston tuhoutumiseen. Pääesikunta lyttää venäläisyksiköiden yhteistoiminnan ja rinnastaa hyökkäyksen itsemurhaan.

Ukrainalaisten mukaan päivänvalossa suojattomalla pellolla ilman tukea tehty jalkaväen eteneminen johti ainakin 30 venäläissotilaan kuolemaan tai haavoittumiseen. Ukrainalaiset kertovat tuhonneensa myös kolme venäläistä tankkia.

Videon lopussa on lyhyt pätkä väitetystä venäläisen sotilaan radioviestistä. Siinä panikoiva sotilas huutaa evakuoinnin perään.

Video on herättänyt huomiota Venäjälläkin. Esimerkiksi Wagner-palkkasotilasryhmään yhdistetty suosittu Grey Zone -sotapropagandakanava kertoo, että hyökkäykseen otti ilmeisesti osaa viitisenkymmentä sotilasta, joita tukemassa oli vain kaksi tankkia ja yksi BMP-panssariajoneuvo. Sotilaiden kerrotaan kärsineen tappioita Ukrainan tykistön käsissä myös vetäytyessään sivustassa.

– Kuten huomaatte, tankkeja, evakuointia tai panssariajoneuvoja ei näy. Videon lopussa lievästi sanottuna yllättynyt taistelijamme ihmettelee, missä evakuointi viipyy, propagandakanavalla päivitellään.

Venäjän tiedetään turvautuneen viime aikoina usein suoranaisiksi ”ihmisaalloiksi” kuvattuun taktiikkaan, jossa suuria määriä sotilaita on lähetetty varsin pienillä tulivalmisteluilla ja vähällä tuella päin Ukrainan asemia. Tällaista on nähty erityisesti Bahmutin alueella. Myös ukrainalaisten on kerrottu kärsineen siellä kovia tappioita.

