30 ukrainalaista kohtasi 200 Wagner-taistelijaa 10 tunnin helvetissä – sotilas vertaa zombielokuvaan

Vain noin 30 ukrainalaisen vahvuisen joukon kerrotaan joutuneen Bahmutin alueella rankkaan kymmenen tunnin puolustustaisteluun venäläisiä Wagner-ryhmän sotilaita vastaan.

Ukrainalaisia komentavat Borisovitshin ja Andriin nimillä esiintyvät upseerit kertovat etulinjassa vierailleelle Ukrainan puolustusministeriön median toimittajalle rajusta kamppailusta tästä löytyvässä artikkelissa.

– Olemme pitäneet näitä asemia kuukauden ja pysymme aloillamme. Meidän puoleltamme etulinjaan ei ole tullut muutoksia. Teemme kaikkemme estääksemme vihollisen läpimurrot. Venytämme itsemme äärimmillemme, ja se varmaankin rajoittaa vihollisen toimintaa tällä alueella, Borisovitsh kertoo.

Bahmutin taistelut ovat olleet rankkoja Ukrainan sodankin mittapuulla. Niin venäläisten kuin ukrainalaistenkin on kerrottu kärsineen siellä kovia tappioita. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan Ukrainaa auttavat länsimaat ovat jopa yrittäneet painostaa Kiovaa luopumaan miehiä, kalustoa ja ampumatarvikkeita nielevästä puolustustaistelusta.

Upseerien mukaan joukot torjuivat lohkollaan kovan hyökkäyksen viimeksi pari päivää sitten. He haluavat kuitenkin puhua kolme viikkoa sitten käydystä taistelusta.

Andrii ja Borisovitsh kertovat Wagner-komentajan lähettäneen arviolta kaksisataa taistelijaansa päin ukrainalaisten asemia. Borisovitsh kuvailee taistelun tuoneen mieleen Brad Pittin tähdittämän zombielokuva World War Z:n. Samannimiseen menestyskirjaan löyhästi perustuvassa elokuvassa Nopeasti etenevät zombilaumat hyökkäävät toistensa yli kiipeilevenä massana.

– Heidän sotilaansa taistelevat nyt kuin Zombit. He vain käyvät päällemme parvena, hyönteismäisellä raivolla. Myönnän, että mielikuva on pelottava. Se pitää nähdä omin silmin, jotta sen uskoo, ukrainalaisupseeri toteaa.

Hän kertoo raskaasti aseistettujen venäläisten ”heitelleen kranaatteja ympäriinsä”. Venäjän tykistövalmistelut olivat tarkkoja ja kranaatinheittimet tulittivat vielä hyökkäyksen alettuakin.

– Monet meistä tietysti saivat osumia, mutta tätä sota on, Borisovitsh myöntää.

Kertomus vastaa monia Bahmutista kuultuja tarinoita ja venäläislähteiden kertomuksia Wagnerin taktiikoista. Venäjän taistelutapaa Bahmutissa on toisinaan kuvattu ”ihmisaalloiksi”. Wagnerin taas tiedetään komentavan isoksi osaksi vangeista koostuvia joukkojaan hyökkäyksiin tappioista piittaamatta.

Ukrainalaisten mukaan tämä näkyi rajussa hyökkäyksessä. Wagnerin miehet eivät Borisovitshin mukaan edes kyyristyneet vaan etenivät selkä suorana tulituksen keskellä. Upseeri kertoo, etteivät venäläiset yrittäneet hakeutua suojaan tai vetäytyneet edes joutuessaan oman tykistönsä ja heittimiensä ja ukrainalaisten ristituleen.

– Näky oli todella outo. On ihan selvää, ettei heidän itsesuojeluvaistonsa toiminut normaalisti.

Borisovitsh jatkaa uskovansa Wagnerin taistelijoiden olleen alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisina.

Andrii on eri mieltä.

– En usko, että tässä oli kyse alkoholista. Se vie koordinaatiokyvyn ja heillä se pelasi. He etenivät sulavasti, mutta selvästi ilman mitään pidäkkeitä. Mutta näytti tosiaan siltä, ettei heillä ollut rahtustakaan tavallisesta itsesuojeluvaistosta, hän jatkaa.

Ukrainalaiset kertovat tulituksen olleen niin ankaraa, että konekiväärit ylikuumenivat käyttökelvottomiksi.

– Ihan sama mitä Wagnerin sotilaista sanoo. He täyttävät päätehtävänsä tykinruokana ja uuvuttavat vihollisensa. Tämän takia jokaisella ampujistamme oli kaksi tai kolme automaattiasetta varalla. Niitä käytettiin vuorotellen. Toisin kuin aseiden kohdalla meille ei kuitenkaan ollut korvaajia. Venyimme taistelussa yli rajojemme. Sen jälkeen kaikki olivat ihan hajalla, Andrii toteaa.

Taistelun saldo oli ainakin ukrainalaisten mukaan karu.

Ukrainalaiset laskivat kuolleita ja haavoittuneita myöhemmin lennokeilla. 140 Wagner-taistelijan kerrotaan kuolleen tai haavoittuneen. Luku on vahvistettu myös Ukrainan pääesikunnassa.

Ukrainalaiset saivat taistelussa myös joitakin vankeja. Vasta heitä kuulusteltuaan puolustajat ymmärsivät taistelleensa Wagneria vastaan.

– Vanki myönsi olevansa Wagnerista ja kertoi mielenkiintoisia asioita heidän toiminnastaan. Hän esimerkiksi vahvisti, että Venäjä käyttää [selustassa] ”estoyksikköjä”. Vaikka hän ei niitä ollut nähnyt, olivat monet hänen ”kollegoistaan” todistaneet niiden ”työtä”.

Estoyksiköillä viitataan hyökkäävien joukkojen selustaan sijoitettuihin miehiin, joiden tehtävän on ampua taistelusta pakenijat. Tällaisesta venäläistoiminnasta on tullut väitteitä Ukrainan rintamalta niin ukrainalaisista kuin venäläisistäkin lähteistä.

Vangin mukaan Wagner-päälliköt myös esimerkiksi leikkaavat sotilailta sormia rangaistuksena.

Andriin mukaan eron Venäjän armeijan sotilaiden kanssa sotimiseen huomaa.

– Taistelimme toisella suunnalla tavanomaisia joukkoja vastaan. Kenraalit käyttävät heitä säästeliäämmin kuin Wagnerin taistelijoita.

Myös vihollisen vaatetus, aseistus ja taistelussa käytetty tulituki ovat ukrainalaisten mukaan erilaisia.

