Ihmisaalto jäi videolle – Venäläiset rynnivät pellolla ilman tukea

Rajujen taistelujen näyttämönä olevasta Ukrainan Donetskin alueen Vuhledarista on julkaistu video (alla), jonka kerrotaan näyttävän jälleen yhden Venäjän niin sanotuista ihmisaalloista. Videolla näytetään pellonreunassa juoksevaa sotilasjoukkoa. Ajoneuvoja ei näy.

Ihmisaalloilla tarkoitetaan jalkaväen hyökkäyksiä, joissa sotilaat etenevät avoimessa maastossa vaikka tulitukea tai panssareita ja muita ajoneuvoja. Venäjän on kerrottu käyttäneen taistelutapaa laajasti muun muassa Bahmutin alueella. Koviin tappioihin johtavan taktiikan on arvioitu johtuvan kalustopulasta, heikosti koulutetuista joukoista sekä huonoista viestiyhteyksistä ja vanhanaikaisesta tavasta käyttää tykistöä.

Sotaa Tatarigami-nimimerkillä Twitterissä kommentoiva tunnettu ukrainalaisupseeri sanoo tällaisen olevan jatkuvaa.

– Sen jälkeen, kun heidän ensimmäinen hyökkäyksensä epäonnistui tammikuussa, he ovat hyökänneet pienillä jalkaväen ryhmillä useita kertoja päivässä joka päivä. Lopputulokset ovat tosin aina samoja, hän sanoo.

Jotkut kommentoijat ovat sitä mieltä, että videolla näkyy hyökkäävien sijasta pakenevia venäläisiä, joita tukeneet ajoneuvot olisivat tuhoutuneet miinoihin. Venäjän tiedetään menettäneen Vuhledarissa valtavat määrät kalustoa Ukrainan miinojen ja tykistön kourissa.

Ihmisaallot on yhdistetty erityisesti Venäjän Wagner-ryhmään. Wagnerin on kerrottu lähettävän erityisesti vangeista koostuvia joukkojaan päin Ukrainan asemia vailla kunnollisia tulivalmisteluja tai ajoneuvoja. Verkkouutiset on kertonut tällaisista taisteluista esimerkiksi tässä jutussa.

Wagnerin ihmisaallot nostettiin esiin jopa Yhdysvaltain kongressin tuoreessa Ukraina-raportissa.

Judging from that video Russians in Vuhledar have switched to human wave tactics. No armored vehicles are covering this attack. #Vuhledar #Donetsk #Ukraine pic.twitter.com/rDlONgfAjV — (((Tendar))) (@Tendar) February 12, 2023