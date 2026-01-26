Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto ICE:n agentit häätivät paikalliset poliisit pois Alex Prettin surmapaikalta Minneapolisissa ampumisen jälkeen. Star Tribune kertoo asiasta live-seurannassaan. Minneapolisin poliisipäällikkö Brian O’Haran kerrotaan kieltäytyneen.

Poliisit poistuivat silti ilmeisesti tuolloin paikalta. O’Hara kertoi CBS:n Face the Nation -ohjelman haastattelussa sunnuntaina, että poliisin rikostutkijat palasivat paikalle vasta myöhemmin.

– Heitä estettiin pääsemästä paikalle eilen, mutta he ovat sittemmin palanneet sinne ja etsivät nyt lisää todistajia ja mahdollista todistusaineistoa, poliisipäällikkö paljasti.

O’Hara ei kertonut, onko Minnesotan poliisi avannut omaa tutkintaansa ampumisesta. Poliisipäällikkö sanoi sunnuntaina, ettei paikallisille viranomaisille ollut vielä tuolloin tullut mitään tietoa ampumisesta liittovaltion viranomaisilta.

Minneapolisin poliisiviranomaiset ovat arvostelleet julkisesti ICE:n toimintaa ja valittaneet huonosti sujuvasta yhteistyöstä jo aikaisemmin. Paikallisten poliisien ja ICE:n kiristyneet välit ovat herättäneet huolta jopa paikallisten ja liittovaltion tason viranomaisten välikohtausten riskeistä.

Amerikkalainen pitkän linjan politiikan tutkija ja arvostetun Kalifornian Berkeleyn yliopiston entinen professori Edward Walker toteaa Minneapolisin tapahtumista, että eskalaatiotikapuiden seuraava askelma olisivat eri tason viranomaisten väliset väkivaltaisuudet.

– Minun on vaikea nähdä, mihin tämä johtaisi, mutta riski sille, että tämä kääntyy joksikin, jota voidaan kaikella järjellä kutsua ”sisäiseksi sodaksi” ei ole olematon, Walker povaa Blueskyssä.

ICE:n agentit ampuivat 37-vuotiaan hoitaja Alex Prettin Minneapolisissa lauantaina. Paikalta kuvattujen videoiden perusteella Pretti kuvasi agentteja ja yritti auttaa heidän maahan kaatamaansa naista. Prettiin käytettiin pippurisumutetta ja joukko agentteja vei hänet maahan. Eräs agenteista poisti Prettin lonkalla olleen aseen. Tämän jälkeen Prettiä ammuttiin useita kertoja selkään maassa. Hän kuoli vammoihinsa. Pretti kantoi asetta laillisesti eikä ollut ottanut sitä esiin.

Liittovaltion viranomaiset ja presidentti Donald Trumpin hallinto ovat väittäneet Prettin aikoneen tappaa viranomaisia. Viranomaiset kuvailivat Prettin estäneen ICE:n agenttien toimintaa ja hyökänneen agenttien kimppuun. Väitteiden tueksi ei ole annettu mitään todisteita ja ne ovat ristiriidassa videoiden ja tähän mennessä julki tulleiden todistajanlausuntojen kanssa.