ICE-agentti ampui miehen Minneapolisissa – presidentti syyttää paikallisia viranomaisia “kapinan lietsomisesta”

Yhdysvalloissa liittovaltion ICE-agentti on ampunut miehen kuoliaaksi Minneapolisissa. Uhrin on todettu olevan 37-vuotias Alex Pretti, joka työskenteli teho-osaston sairaanhoitajana. Viranomaisten mukaan Pretti oli aseistautunut, mutta tapahtumasta julkaistuissa videoissa asetta ei näy hänen käsissään. Poliisin mukaan hänellä oli laillinen aseenkantolupa, kertoo CNN.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) on toistuvasti kertonut, että ampuminen tapahtui itsepuolustustilanteessa. Ministeriön mukaan agentti toimi suojellakseen itseään ja muita viranomaisia, sillä Prettin väitetään vastustaneen viranomaistoimia.

Tapauksesta on kuitenkin esitetty ristiriitaisia kertomuksia, ja se on herättänyt voimakasta arvostelua erityisesti Minnesotan osavaltion johdossa. Osavaltion viranomaisten mukaan liittovaltion toimijat veivät ampumispaikalta todistusaineistoa ja estivät osavaltion tutkijoita pääsemästä tarkastamaan tapahtumapaikkaa.

Ampuminen on kiristänyt tilannetta Minneapolisissa entisestään. Kaupungissa oli jo ennen tapausta käynnissä ICE-vastaisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten toimintaa. Purevasta pakkasesta huolimatta mielenosoittajat kokoontuivat kaduille, ja ampumisen jälkeen tunnelma kärjistyi.

Viranomaisten mukaan kyynelkaasua ja paukkukranaatteja käytettiin hajottamaan väkijoukko, joka ampumisen jälkeen eteni kohti liittovaltion agentteja.

Tapaus on nostanut esiin laajempia kysymyksiä liittovaltion ja osavaltioiden välisestä valtajaosta, lainvalvonnan valvonnasta sekä viranomaisten voimankäytön rajoista.

Presidentti Donald Trump syyttää paikallisia ja osavaltion viranomaisia kapinan lietsomisesta ja väittää ilman todisteita, että nämä olisivat vieneet paikallispoliisin pois suojaamasta liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia ampumispaikalla.

Minnesotan senaattori Amy Klobuchar arvostelee liittovaltion operaatioiden laajuutta ja toteutustapaa ja kuvailee Minneapolisin olleen kuin piiritetty.

Minnesotan kuvernööri Tim Walz kiistää jyrkästi DHS:n tapahtumakuvauksen. Videomateriaaliin viitaten Walz kutsuu virallista selitystä ”hölynpölyksi” ja ”valheeksi”. Hän vertaa maahanmuuttoviranomaisten toimintaa osavaltiossa miehitykseen. Samalla hän lupaa varmistaa oikeuden toteutumisen ja sanoo pyrkivänsä siihen, että ”miehitys tulee päätökseen”.

Republikaanisenaattori Bill Cassidy kuvailee tapahtumia äärimmäisen järkyttäviksi ja toteaa, että maahanmuuttovirasto ICE:n ja DHS:n uskottavuus ovat vaakalaudalla.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen Tom Emmer toteaa kuitenkin puolestaan, ettei tee “tyhmiä johtopäätöksiä” ja antaa sen sijaan lainvalvonnan hoitaa selvitystyön.

Kyseessä on toinen tapaus tässä kuussa, jossa ihminen on kuollut Minneapolisissa liittovaltion viranomaisten luoteihin.