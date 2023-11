”Hyvin hämmentävää” – Ben Zyskowicz ihmettelee tulkintaa itärajan täyssulusta

– Juridiikka on aina tulkintaa, mutta apulaisoikeuskansleri [Mikko] Puumalaisen tulkinta on hyvin hämmentävä, sanoo konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.).

Puumalainen sanoi medialle tiistaina, että kaikkien rajanylityspaikkojen sulkeminen itärajalta olisi vastoin perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, koska silloin tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa vaarantuisi.

Zyskowicz toteaa kommentoivansa asiaa sen julkisuudessa olleen tiedon valossa, että hallituksen aiempana tarkoituksena olisi ollut sulkea kaikki itärajan rajanylityspaikat. Eilen kerrottiin päätöksestä, että auki jää Inarin Raja-Jooseppi, minkä Puumalainen oli hyväksynyt.

Zyskowicz sanoo Verkkouutisille, että kun rajavartiolain muutoksesta säädettiin vuonna 2022, tuolloin perustuslakivaliokunta kuuli perustuslakiasiantuntijoita, joiden mukaan laki oli vastoin perustuslakia ja Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia.

– Valiokunta ei yhtynyt näiden asiantuntijoiden näkemyksiin, vaan katsoi, että laki on sopusoinnussa perustuslain ja velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa. Jo silloin esitettiin argumentti, että laki ei turvaa tosiasiassa mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, mutta valiokunta torjui tämän.

– Valiokunta erikseen totesi, että tietyissä erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan turvapaikanhaku keskittää myös itärajan rajanylityspaikkojen ulkopuolelle.

– Näin siis katsoi perustuslakivaliokunta, jolle viime kädessä tämän asian tulkitseminen kuuluu, Zyskowicz korostaa.

Siksi hänen mukaansa onkin ”äärettömän hämmentävää”, että apulaisoikeuskansleri tämän jälkeen esittää saman argumentin, jonka perustuslakivaliokunta on jo kerran torjunut, eli että kaikkia maarajan rajanylityspaikkoja ei voitaisi sulkea.

– Tämä on tietysti tulkintaa ja kaikilla on omat perusteensa, mutta mielestäni tulkinta on nyt ristiriidassa sen kanssa mitä ylin elin on päättänyt. Lisäksi lainsäätäjän tahto tässä asiassa on täysin selvä.

Zyskowicz jatkaa, että on tietysti tulkintakysymys sekin, missä kohti tilanne nähdään vakavaksi uhaksi kansalliselle turvallisuudelle ja niin poikkeukselliseksi, että turvapaikanhaku voidaan keskittää esimerkiksi Helsinki-Vantaalle.

– Jos ajatellaan, että miten turvapaikanhakijoilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus päästä jonnekin muualle, niin siihen on realistinen kysymys, että miten heillä on ollut mahdollisuus päästä Sallaan? Kyseessä ei ole aito ja spontaani turvapaikanhaku, vaan Venäjän järjestämä tilanne, jossa se käyttää näitä ihmisiä häikäilemättä aseena.

Zyskowiczin mukaan rajan yli tulevien ihmisten määrä ei ole ratkaiseva tekijä.

– Kyllä tilanne, jossa kaikista kansainvälisistä sopimuksista piittaamaton roistovaltio käy tällä tavoin häikäilemätöntä hybridivaikuttamista Suomea vastaan, on minun mielestäni vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle ja erittäin poikkeuksellista.

– Mitkä ovatkaan Venäjän motiivit, niin kyseessä on yksiselitteisesti tilanne, jossa Venäjä toimii vihamielisessä tarkoituksessa, ja meidän kaikkien tulee toimia kansallisen turvallisuutemme puolesta.