Hyväksyykö SDP ajautumisen EU:n ”tarkkailuluokalle”? Puheenjohtajalta tiukka vastaus

Myös oppositiopuolue SDP:stä paalutetaan, ettei Suomi saa joutua EU:n alijäämämenettelyyn. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat puhuneet jopa kolmen miljardin euron sopeutustarpeesta, jotta Suomi voisi välttää EU:n ”tarkkailuluokalle” joutumisen.

On olemassa riski, että Suomi joutuu EU:n alijäämämenettelyyn. Hyväksyykö SDP sen, jos näin käy?

– Pidän selvänä, että Suomessa pitää nyt korjata kurssia, jotta emme tähän joudu. Eli missään tapauksessa ei, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi Verkkouutisille valtiopäivien avajaisten yhteydessä

Lindtman on virkamiesten kanssa samaa mieltä siitä, että Suomea uhkaa ”aito riski” ajautumisesta EU:n alijäämämenettelyyn. Talousennusteet ovat heikentyneet huomattavasti, mikä näkyy heikkenevinä verotuottoina ja tämän vuoden kasvu on jäämässä niin heikoksi, että se uhkaa viedä pohjaa ensi vuodeltakin.

Lindtmanin mukaan iso ongelma on se, että hallitus on ”laiminlyönyt” kasvutoimet ja tulehtunut työmarkkinatilanne voi aiheuttaa ongelmia entisestään. SDP-johtaja katsoo myös, että hallituksen talouspolitiikalta on ”pohja pettämässä” viitaten lukujen viime aikojen vaihteluun.

– On kuitenkin selvää, että tässä tarvitaan lisäsopeutuksia – niin säästöjä kuin tulojen vahvistamistakin.

Jos edessä on isot menoleikkaukset tai vaihtoehtona joutuminen EU:n ”tarkkailuluokalle”, kumman SDP valitsee?

– Ilman muuta tämä (EU-mennettelyyn joutuminen) pitää välttää eli sen vuoksi on selvää, ettei sopeutustoimia enää voida välttää. Pelkillä leikkauksilla me emme tästä kuitenkaan selviä, vaan nyt on kiire kasvutoimille.