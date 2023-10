Hyökkääjän sotilaat valittavat: Humalainen komentaja tapatti 80 prosenttia yksiköstä

Venäjän 1. kaartin panssarirykmentin 3. panssaripataljoonaan kuuluvien kolmen mobilisoidun venäläissotilaan ja yhden sopimussotilaan omaiset ovat valittaneet kirjeessään venäläisen ASTRA-julkaisun toimitukselle, että heidän omaisensa huijattiin liittymään vangeista muodostettuun Storm Z-yksikköön.

Omaiset kertovat, että panssarirykmentin miehet oli lähetetty 1. syyskuuta 2023 auttamaan Štorm Z-yksikön miehiä kaivamaan juoksuhautoja ja poteroita Venäjän miehittämässä Toškivkassa Luhanskin alueella. Panssarimiesten saavuttua heidät kuitenkin lähetettiin rynnäkköyksikön harjoituksiin.

Kyseisen Štorm Z-rykmentin komentaja Juri Illarionov, taistelijanimeltään ”Kazan”, lähetti yksikön hyökkäykseen Kupjanskissa 7.–17. lokakuuta. Eräs mobilisoiduista Ivan Ivanov kirjoitti siskolleen, että 10-päiväisen hyökkäyksen jäljiltä oli hänen 21 miehen joukkueestaan hengissä enää hänen lisäkseen kolme. Venäjän armeija pitää hyökkäyksen epäonnistumisen syynä rykmentinkomentajan humalatilaa.

Omaiset valittavat, että joukkueen kärsimistä 80 prosentin tappioista huolimatta Illarionov lähetti miehet uudelleen hyökkäykseen.

– Lokakuun 17. päivänä 2023 humalainen ”Kazan” lähetti jäljelle jääneet sotilaat hyökkäykseen ilman tukea (tykistön ja ilmavoimien) ja ilman uuden komppanian muodostamista sanoen ”Menkää ja kuolkaa kuin miehet. Sitä vartenhan te täällä olettekin!”, kertovat omaiset kirjeessään.



Kun henkiin jääneet miehet eli mobilisoidut Ivanov, Jevgeni Sidorenko, Aleksandr Štšeglov ja sopimussotilas Ivan Akimov kieltäytyivät noudattamasta käskyä, komentaja Illarionov heitti heidät kellarivankilaan Zaitsevessa, kertoo Astra.

– Miehemme eivät ole pelkureita. He olivat valmiita taistelemaan itseään säästämättä, mutta eivät kuolemaan humalaisen komentajan puolesta, valittavat omaiset.

Brittiläinen kirjailija ja sotahistorioitsija Chris Owen huomauttaa, että tapahtumaketju on hyvin samanlainen kuin aiempi tapaus, jossa humalainen venäläiskomentaja, everstiluutnantti Tšihov lähetti 12. kaartin panssarirykmentin panssarimiehet hyökkäykseen ilman tykistön tukea. Surmansa sai 300 venäläistä ja hyökkäyksestä selviytyneet vangittiin Zaitseven ”kauhujen kellariin”, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

2/ ASTRA reports that according to the men's relatives, they are serving with the 3rd tank battalion of the 1st Guards Tank Regiment. They were sent to Tyshkivka in the Luhansk region on 1 September with instructions to construct dugouts there. pic.twitter.com/baAphiWum3 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 20, 2023

4/ According to Ivan (pictured at the top of this thread), one of the men who was mobilised from a support company, 17 out of 21 men in his platoon died in the failed offensive. He says the commander was drunk. — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 20, 2023

6/ Relatives of the men say that the army ignored calls for reinforcements and artillery support. The survivors are reportedly being held in an abandoned house in the village of Sofiiivka and threatened with imprisonment, torture or death if they do not return to the front. pic.twitter.com/85mvYXz1In — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 20, 2023

8/ It's significant that in both this case and in the previously reported episode involving men from the 12th Guards Tank Regiment, tank crewmen are apparently being used as expendable infantry in frontal assaults. — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 20, 2023