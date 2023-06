Kauhujen kellari videolla: Tänne taistelusta kieltäytyneet venäläiset suljettiin

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut itsenäisen venäläisen Telegram-uutiskanavan Astran tutkimuksen Venäjän laittomista pidätyskeskuksista, joita on perustettu taistelemasta kieltäytyneitä venäläissotilaita varten.

Nyt Astra löysi venäläisten miehittämästä Luhanskista järjestyksessään 15. tällaisen pidätyskeskuksen, jonka on todettu olevan kytköksissä FSB:n kidutuslaitokseen.

– Telegramin Astra-kanava on julkaissut yhden kellarissa olevan vangin kuvaaman videon. Kuten Astra huomauttaa, tallenne ”näyttää sotilaiden istuvan ja makaavan lautalavereilla tai pelkällä betonilla. Vessojen sijaan käytössä ovat muovipullot. Lyhdyt toimivat valaistuksena, välittää Owen.

Paikka sijaitsee Rozsynpessä noin 15 kilometrin päässä toisesta Zaitseven kellarivankilasta, jossa kerrottiin pidätetyn eräässä vaiheessa peräti satoja vankeja. Astran mukaan vankeja kuljetetaan kellareiden välillä. Näiden kahden lisäksi vastaavia pidätyskeskuksia on 13.

– Astra huomauttaa, että tällaiset paikat ”toimivat laittomasti, koska lain mukaan sotilas voidaan viedä arestiin ainoastaan pidätyspöytäkirjan tai kurinpidolliset toimet mahdollistavan hakemuksen laatimisen jälkeen. Niitä ei laadita tässä tapauksessa. Lisäksi arestiputkan ei tulisi sijaita kellarissa”.

Lisäksi Astra on hiljattain kertonut, että kieltäytyjiä kidutetaan Zaitseven pidätyslaitoksen kellarissa. Erästä ryhmää pidettiin siellä viikon ajan ennen viemistä jonnekin muualle.

– Erään vangin kanssa puhumaan onnistunut sukulainen kertoo: ”Heitä pahoinpideltiin ja näännytettiin, hän ei täsmentänyt tarkemmin, hän pystyi hädin tuskin puhumaan, hänen äänensä oli nääntynyt, vaikka hän on urheilullinen ja terve”.

Vankien sukulaiset kertovat menettäneensä yhteyden vangittuihiin miehiin ja etsivät lakimiehiä, asianajajia ja ihmisoikeusaktivisteja, jotka olisivat valmiita auttamaan. Aiemmin jotkut sukulaiset ovat peräti menneet Zaitseveen pelastamaan omaisiaan.

Zaitseven kellarivankilan on aiemmin kerrottu sijaitsevan neuvostoaikaisessa kulttuuritalossa, jossa eräässä vaiheessa kerrottiin pidetyn peräti 300 miestä.

FSB näännyttää ja kiduttaa

Zaitsevessa 15 päivää vankeudessa ollut Dmitri Karpov on arvellut pidätyslaitoksen olevan turvallisuuspalvelu FSB:n vastuulla. Se toimii yhteistyössä armeijan ylläpitämien Troitsken ja Rozsypnen pidätyskellarien kanssa.

Karpovin mukaan ainakin Luhanskin alueella kieltäytyjät viedään ensin Troitskeen tai Rozsypneen, jossa heidän suljetaan pieneen kellariin. Tuolla poliittiset upseerit eli politrukit yrittävät saada heitä palaamaan etulinjaan uhkauksien, taivuttelun ja isänmaallisuuteen vetoamisen avulla.

– Kun tämä ei toimi, viedään heidät Zaitseveen, jossa FSB-upseerit näännyttävät ja kiduttavat heitä etälamauttimilla. Lopulta miehet lähetetään muihin tehtäviin, kuten uudelleenkoulutukseen tai jätetään Svatoveen pärjäämään omillaan.

Karpov on kertonut aiemmin, että Svatovessa on mäen päällä ”kieltäytyjien kaupunki”, jossa kieltäytyjät elelevät sadetakeista tehtyjen telttojen alla odottaen kohdalle osuvaa tykistöiskua. Jos paikalta yrittää paeta, pidätetään tai ammutaan.

2/ The ASTRA Telegram channel has published video recorded by one of the men detained in a basement. As ASTRA notes, the footage "shows soldiers sitting and sleeping on planks or directly on concrete. Plastic bottles are used instead of toilets. Lanterns are used for lighting." — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 19, 2023

4/ ASTRA observes that such sites "are operating illegally because, according to the law, servicemen are sent to a guardhouse only after drawing up a protocol of detention or a protocol on the application of measures to secure proceedings on materials of disciplinary misconduct." — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 19, 2023

6/ ASTRA reported recently that 'refuseniks' were being tortured in a basement in the Zaitseve facility. One group is said to have been kept there for a week before being taken away somewhere. — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 19, 2023

8/ The relatives say they have lost contact with the men and are looking for lawyers, advocates and human rights activists willing to help them. Previously, some relatives have even gone to Zaitseve to try to rescue their loved ones.https://t.co/1JghNM0Lnk — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 19, 2023

10/ An account by Dmitry Karpov, a refusenik who was held in Zaitseve for 15 days, suggests that the facility is run by the FSB (Russia's domestic security agency), likely in conjunction with the army-run facilites in Troitske and Rozsypne.https://t.co/yxUV3Pfxcw — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 19, 2023