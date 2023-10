Päihtynyt upseeri lähetti 300 sotilasta teurastettaviksi, seurasi kapina

Päihtyneen venäläisen upseerin kerrotaan käskeneen kevyesti aseistetun yksikkönsä hyökkäykseen Ukrainan rintamalla, mikä johti 300 sotilaan kuolemaan. Henkiin jääneiden sotilaiden sanotaan kapinoineen ja kieltäytyneen noudattamasta käskyjä, minkä seurauksena sotilaat vangittiin kellarista rakennettuun vankilaan.

Itsenäisen venäläismedia Astran mukaan kyseessä olevien mobilisoitujen venäläissotilaiden yksikkö kuuluu 12. panssarivaunurykmenttiin. Astra kertoo asiasta Telegramissa tässä ja tässä.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa viestipalvelu X:ssä, että venäläisyksikkö määrättiin katastrofaaliseen taisteluun Kupjanskin lähellä Harkovan alueen itäosassa.

Sotilaiden sukulaiset lähettivät sotilassyyttäjälle kirjeen:

– Sotilaiden mukaan heidän päihtynyt komentajansa (everstiluutnantti) lähetti heidät suorittamaan taistelutehtävää pelkkien rynnäkkökiväärien kanssa ilman tulitukea. Lähestyessään (ukrainalaisten) asemia he joutuivat vihollisen tykkitulen kohteeksi, minkä seurauksena 300 sotilasta kuoli, kirjeessä kerrotaan.

Sukulaisten mukaan 42 eloonjäänyttä sotilasta perääntyi (ukrainalaisten) asemista ja kieltäytyi suorittamasta uusia taistelutehtäviä ilman tykistön tulitukea ja riittävää määrää ammuksia.

– Seuraavana päivänä sotilaat kertoivat, että heidät viedään Zaitseveen selvittämään tilannetta. Myöhemmin kävi ilmi, että heidät vangittiin kellariin epäinhimillisiin olosuhteisiin ja heitä uhkailtiin vankilatuomioilla. Heidän matkapuhelimensa otettiin, eivätkä miehet olleet enää yhteydessä. Vaadimme, että tähän puututaan, kirjeessä sanotaan.

Chris Owenin mukaan kyseinen kellari on lähes varmasti Koillis-Ukrainan Zaitseven kylässä sijaitsevassa entisessä kulttuuritalossa, jonka Venäjän armeija ja turvallisuuspalvelu FSB ovat muuttaneet ”kuntoutuskeskukseksi” vastahakoisille sotilaille.

Sukulaisten kirjoittama kirje lähetettiin 12. lokakuuta. Sukulaisten mukaan miehet vapautettiin 14. lokakuuta. Toistaiseksi ei tiedetä, mikä heidän tilanteensa on.

1/ After a drunken Russian officer ordered his lightly armed unit into a disastrous assault in which 300 men were lost, the survivors mutinied and refused to carry out further orders. They were reportedly imprisoned in a notorious torture facility. ⬇️pic.twitter.com/4JenZrgXRQ

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 15, 2023